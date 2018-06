Turkse presidentsverkiezingen volgens kiesraad goed verlopen

Toen de kiesraad naar buiten bracht dat de verkiezingen volgens de regels zijn verlopen, was 99,91 procent van de stemmen geteld. De definitieve resultaten zullen over tien of elf dagen worden gepubliceerd.

Nadat 99 procent van de stemmen was geteld, had Erdogan 52,5 procent van de stemmen. Een tweede verkiezingsronde is daarom niet nodig.

De partij van de president, de AK-partij, won 42,5 procent van de stemmen voor het Turkse parlement. De nationalistische partijen, die een bondgenootschap hebben gevormd met de AK-partij, behaalden samen 11,1 procent van de stemmen.

De pro-Koerdische partij HDP heeft volgens de kiesraad de kiesdrempel voor het parlement gehaald. Daarvoor moest de partij 10 procent van de stemmen halen.

Bezwaar

Direct na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag maakte de oppositie bezwaar. De centrumlinkse CHP riep aanhangers wel op rustig te blijven en zich niet te laten provoceren.

Doordat de positie van de premier komt te vervallen, krijgt de herkozen Erdogan meer macht. De president kan nu ook decreten uitvaardigen, waar het parlement niet meer tussen kan komen.

Daarnaast mag Erdogan nu ook ministers, onderministers en hoge ambtenaren benoemen. Hij krijgt ook de macht om de begroting op te stellen, het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Het opkomstpercentage was met 87 procent bijna even hoog als tijdens de vorige verkiezingen. Ruim vierhonderd buitenlandse waarnemers controleerden de verkiezingen. Volgens het hoofd van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hadden de waarnemers geen last van tegenwerkingen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!