'Onderhandelingen over EU-toetreding Turkije moeten worden opgeschort'

Volgens Piri is de verkiezingswinst slecht nieuws voor de relatie tussen Turkije en de EU. "Als Erdogan iets had willen veranderen, dan had hij dat allang kunnen doen", meent ze.

"Officieel treedt nu zijn presidentiële systeem in werking waarvan we altijd hebben gezegd dat daarmee een einde komt aan de checks en balances die er nog waren in Turkije. Wat mij betreft zou het heel nep zijn om nog te doen alsof wij met dit land onderhandelen over toetreding", aldus Piri.

De EU-parlementariër verwacht niet dat de Europese Raad een vergelijkbaar standpunt in zal nemen. "Voordat regeringsleiders iets op papier kunnen zetten, moet er unanimiteit zijn en die is er over Turkije nooit. Wat hen betreft, zullen we doormodderen op de ingeslagen weg."

Lichtpuntjes

Ook voor het land zelf ziet Piri weinig lichtpuntjes. De meerderheid in het parlement heeft met de winst van de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling en diens partner, de Nationalistische Beweging (MHP), een duidelijk conservatieve en ultranationalistische signatuur gekregen.

"Dit kan spanningen ook doen oplopen wat betreft de Syrische vluchtelingen in Turkije. Het zal tevens het gesprek met de Koerden niet makkelijker maken."

Democratische Partij

Volgens Piri is het electorale succes van de Democratische Partij voor de Volkeren (HDP) wel positief. "De Koerdische partij is de derde partij van Turkije geworden. Dit is belangrijk, omdat het zuidoosten van het land - en daarmee miljoenen mensen - nu vertegenwoordigd is in het parlement."

Piri hoopt tot slot dat Erdogan zijn belofte nakomt en de noodtoestand in Turkije opheft. "Deze belofte staat en hij heeft zijn toezegging meerdere malen herhaald. Laten we hopen dat hij zich er ook aan houdt."