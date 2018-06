Erdogan wint presidentsverkiezingen Turkije met meerderheid

Volgens voorzitter Sadi Güven heeft Erdogan 52,5 procent van de stemmen binnengekregen. Dit was de stand na het tellen van 99 procent van de stemmen. Daarom is geen tweede verkiezingsronde nodig, meldt staatspersbureau Anadolu.

De AK-partij van de president heeft 42,5 procent van de stemmen voor het Turkse parlement gewonnen. De nationalistische partijen die een bondgenootschap met de AK-partij hebben gevormd, wisten gezamenlijk 11,1 procent van de stemmen te behalen.

Erdogan heeft na de bekendmaking zijn aanhang toegesproken bij het gebouw van de AK-partij in Ankara. De president heeft de overwinning al eerder opgeëist.

Güven maakte tevens bekend dat de pro-Koerdische partij HDP, die geen lijstverbinding heeft, de kiesdrempel van 10 procent heeft gehaald om in het parlement te komen.

Toen de voorlopige uitslag zondag bekend was geworden, heeft de oppositie meteen bezwaar gemaakt. Maar de zegsman van de centrumlinkse CHP roept kiezers op hun kalmte te bewaren en zich niet te laten provoceren. CHP-kandidaat Muharrem Ince zal in de loop van maandagochtend op de uitslag reageren.

Decreten

Erdogan krijgt met de herverkiezing een mandaat tot 2023 en zal meer macht krijgen. Turkije gaat namelijk over op een nieuwe regeringsvorm waarbij de positie van de premier komt te vervallen.

In het nieuwe systeem kan de president decreten uitvaardigen, die niet door het parlement kunnen worden gewijzigd. Erdogan krijgt daarnaast de macht om ministers, onderministers en hoge ambtenaren te benoemen. Ook kan hij de begroting opstellen, het parlement ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Opkomst

De verkiezingsdag is op een aantal incidenten na relatief rustig verlopen. Volgens Anadolu lag de opkomst op 87 procent. Dat is ongeveer even hoog als bij vorige verkiezingen.

De verkiezingen zijn gecontroleerd door ruim vierhonderd buitenlandse waarnemers. Volgens het hoofd van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling hebben hun waarnemers geen tegenwerking ondervonden.

Nederland

De herverkiezing van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is in Rotterdam door een deel van de Turkse Nederlanders met blijdschap ontvangen. Volgens een woordvoerder van de politie hebben mensen zich zondagavond verzameld in het centrum van Rotterdam en rond het Turkse consulaat. Ook reden er toeterende auto's rond.

In Amsterdam-West verzamelden mensen zich rondom het Mercatorplein. Daar reden toeterende auto's rond en werd vuurwerk afgestoken. Volgens een politiewoordvoerder waren er geen calamiteiten.

Een politiewoordvoerder in Den Haag liet weten geen meldingen te hebben gekregen van feestvierende Turkse Nederlanders in de Hofstad.

In Nederland konden ongeveer een kwart miljoen Turkse Nederlanders stemmen voor de Turkse parlements- en presidentsverkiezingen. Ruim 70 procent van deze groep zou op Erdogan hebben gestemd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!