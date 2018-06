Recordopkomst Turkse Nederlanders voor verkiezingen Turkije

Zondag was met 39.329 stemmen de drukste dag, zo blijkt uit cijfers van de stembusbeambten.

De meeste stemmen zijn uitgebracht op de stemlocatie voor Rotterdam en Den Haag. In totaal werden daar 51.014 formulieren geteld. In Amsterdam kwam het totaal uit op 41.154, terwijl er in Deventer 29.340 stembiljetten in de bussen gingen.

Tijdens de stemronde voor het constitutioneel referendum in april 2017 werden er in Nederland 116.543 geldige stemmen uitgebracht. Een kleine 71 procent van de stemgerechtigden koos toen voor een omschakeling van een parlementaire naar een presidentiële regeringsvorm.

In oktober 2015, in de aanloop naar de Turkse parlementsverkiezingen in november van dat jaar, gingen er in Nederland ongeveer 114.500 mensen naar de stembus. Toen stemde 69,7 procent op de AK-partij.