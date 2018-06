Twijfels over eerlijkheid stembusgang Turkije

In dat deel van Turkije gaat de strijd om de gunst van de kiezers tussen de AK-partij (AKP) van de zittende president Recep Tayyip Erdogan en de Koerdisch-georiënteerde Democratische Partij van de Volkeren (HDP).

Voor Erdogan en de AKP is het van belang de HDP onder de kiesdrempel van 10 procent te houden. Op die manier kan worden voorkomen dat de verschillende oppositiepartijen een meerderheid in het parlement veroveren.

Eerder lekten videobeelden uit van een bijeenkomst van Erdogan met mensen van zijn partij, waarin hij hen opriep de HDP-aanhangers actief te benaderen en zo vroeg mogelijk bij de stembureaus aanwezig te zijn. "Jullie weten wie wie is in jullie buurten, doe wat nodig is", werd de president op Twitter geciteerd.

In Turkije geldt binnen de kiesdistricten het 'eerste over de streep'-principe, waarbij de uiteindelijk grootste partij alle zetels in een district wint. Kanttekening daarbij is dat die partij dan wel landelijk de kiesdrempel moet halen. Lukt dat niet, dan gaan de gewonnen stemmen in dat district naar de partij die de drempel wel haalde.

Kiesdistricten in het zuidoosten van Turkije worden doorgaans door de HDP of de AKP gewonnen, waardoor er in dit gebied voor de AKP tot wel tachtig parlementszetels extra te verdienen zijn.

Kieswet

De grote belangen die voor Erdogan en AKP spelen - een omschakeling naar een door hen voorgestelde regeringsvorm, in combinatie met recente wijzigingen aan de kieswet - voeden de angst voor stembusfraude.

In maart stemden de AKP en diens verkiezingspartner, de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP), voor wijzigingen waarmee door de regering benoemde staatsambtenaren aan het hoofd van de stembureaus geplaatst kunnen worden.

Bovendien is het voor de politie en het leger nu toegestaan om stembureaus binnen te gaan, wat kiezersintimidatie in de hand kan spelen. Daarnaast kunnen de autoriteiten besluiten stembussen te verplaatsen of kiesdistricten opnieuw in te delen.

De meest controversiële wijziging betreft de geldigheid van stembiljetten zonder stempel. Tijdens het constitutioneel referendum van april vorig jaar besloot de hoogste kiesraad van Turkije een groot aantal stembiljetten die niet was voorzien van een stempel van de verantwoordelijke stembusbeambten, toch mee te tellen. Die praktijk is nu gelegaliseerd door de wijzigingen aan de kieswet.

Vastberaden

"Als er al veel verkiezingsfraude gepleegd wordt, dan zal het vooral in het overwegend Koerdische zuidoosten zijn, waar de HDP het sterkst is. Daar is het voor internationale waarnemers heel moeilijk om echt toezicht te houden, dankzij de noodtoestand die geldt voor het land", aldus Turkije-deskundige Lily Sprangers.

Volgens de Nederlandse afdeling van de HDP is de rol van de verkiezingsbeambten de grootste risicofactor tijdens de aankomende verkiezingen. "De aanwezigheid van leger en politie is inmiddels normaal geworden", zegt een woordvoerder van de partij.

Door de wijzigingen aan de kieswet zijn er al talloze stembussen verplaatst vanuit dorpen waar de HDP de grootste partij is, naar naburige dorpen waar de AKP tijdens de laatste verkiezingen als winnaar uit de bus kwam.

Mehdi Eker, een parlementslid voor de AKP namens de stad Diyabakir, zei afgelopen maandag in gesprek met Financial Times dat de maatregel de stembusgang moet beschermen tegen invloeden van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor talloze terreurdaden.

Naar schatting zullen een kleine 150.000 mensen in het zuidoosten dit jaar verder moeten reizen om hun stem uit te brengen, waarbij ze onderweg controleposten zullen tegenkomen. "De vraag is of de HDP het onder deze omstandigheden lukt boven de kiesdrempel uit te komen", meent Sprangers.

De woordvoerder van de HDP in Nederland denkt dat de maatregelen de vastberadenheid van Koerdische stemmers alleen maar zullen vergroten. "HDP-aanhangers weten wat hun stem waard is. Dit sterkt hen alleen maar in die overtuiging."

Gevangenis

De presidentkandidaat van de HDP is voormalig partijleider Selahattin Demirtas, die in november 2016 werd opgepakt op verdenking van 'het leiden van een terroristische organisatie', 'haatzaaien' en 'campagne voeren voor een terroristische organisatie'.

Medestanders zeggen dat zijn gevangenzetting een politiek gemotiveerde beslissing was. "Hij is het slachtoffer van de politiek van Erdogan", laat de woordvoerder van de HDP in Nederland weten.

Erdogan houdt Demirtas verantwoordelijk voor de 53 doden die vielen tijdens protesten in het zuidoosten van Turkije in 2014. De betogingen volgden op de oproep van Demirtas om te protesteren tegen de Turkse terughoudendheid om in te grijpen tijdens de belegering van de Koerdische stad Kobani in Syrië door Islamitische Staat (IS).

Eerder deze week deelde Demirtas een verkiezingsboodschap vanuit de gevangenis. Daarin zei hij dat wat Turkije nu doormaakt onder Erdogan slechts een "trailer" is van wat het land te wachten staat. Volgens Demirtas moet "het enge gedeelte van de film" nog komen.