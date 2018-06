Wat valt er te kiezen in Turkije?

De verkiezingen stonden aanvankelijk voor 3 november 2019 op de agenda, maar volgens president Recep Tayyip Erdogan kan de overgang naar een presidentieel systeem door de "ontwikkelingen in Syrië en elders" niet langer wachten.

Volgens Erdogan was het in dit licht bezien belangrijk het onderwerp verkiezingen "van de kalender te schrappen''.

Anderen, waaronder tegenstanders, wijzen op de snel verslechterende economische toestand in Turkije en het verassingselement voor de oppositie als motivatie voor het naar voren halen van de verkiezingen.

Samenwerking

In het stemhokje hebben kiezers de keuze uit acht politieke partijen, het meerendeel ervan onderverdeeld in twee blokken. Aan de ene kant de zogenaamde Volksalliantie, aan de andere kant de Alliantie van de Natie.

De bij de Volksalliantie aangesloten partijen zijn de sociaal-conservatieve Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) van de zittende president Erdogan en de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP), onder leiding van Devlet Bahceli.

"Erdogan kan er niet meer blind van uitgaan dat het percentage van de stemmen van zijn achterban, en wat daar omheen hangt, boven de 45 tot 48 procent uitkomt. Hij maakt ook een vermoeide en aangeslagen indruk, de vitaliteit lijkt een beetje weg", zegt Turkije-deskundige Lily Sprangers.

Ook de Grote Eenheidspartij (BBP), een conservatieve splinterbeweging, doet mee onder de vlag van deze alliantie. De MHP en BBP steunen de kandidatuur van Erdogan tijdens de presidentsverkiezingen.

De Alliantie van de Natie omvat de seculiere Republikeinse Volkspartij (CHP), aangevoerd door partijleider Kemal Kilicdaroglu. Tijdens de verkiezingen is de presidentskandidaat van de partij echter Muharrem Ince.

'Verfrissend'

"Ik vind het opreden van Ince verfrissend en goed. Hoewel ik hem voor een Turkse kandidaat inhoudelijk best sterk vind, is de boodschap natuurlijk primair dat Erdogan weg moet", aldus Sprangers.

De andere aangesloten partijen zijn de Gelukszaligheidpartij (Saadet) van Temel Karamollaoglu, een moslim-beweging, en de conservatief-nationalistische Goede Partij (IYI) onder leiding van Meral Aksener, een van de weinige vrouwen in het gezelschap.

Laatstgenoemde partij is ontstaan na afsplitsing van de MHP na onvrede over de steun van die partij voor Erdogan en diens streven naar een nieuwe regeringsvorm. De partijleiders van Saadet en IYI zijn tevens de presidentskandidaten van de partijen. De kleine Democratische Partij (DP) is de vierde beweging onder de vlag van de Alliantie van de Natie.

Onafhankelijke oppositie

Ook zijn er drie niet aangesloten partijen, te weten de Koerdisch-georiënteerde Democratische Volksbeweging (HDP), de links-nationalistische Patriottische Partij en de rechts-islamitische Koerdische partij Hüda-Par. De HDP en de Patriottische Partij zullen elk hun eigen presidentskandidaat afvaardigen, te weten Dogu Perincek en Selahattin Demirtas. Laatstgenoemde voert campagne vanuit de gevangenis.

Demirtas werd in november 2016 opgepakt op verdenking van "het leiden van een terroristische organisatie", "haat zaaien" en "campagne voeren voor een terroristische organisatie''. Medestanders zeggen dat zijn gevangenschap een politiek-gemotiveerde beslissing was. "Demirtas is het slachtoffer van de politiek van Erdogan", stelt een woordvoerder van de HDP in Nederland.

De vorming van allianties voor de verkiezingen is nieuw. Eerder dit jaar werd daartoe de kieswet veranderd door de AKP en de MHP. Dit maakt het mogelijk voor kleine partijen om mee te liften op de resultaten van de alliantie en zodoende de kiesdrempel van 10 procent, de hoogste ter wereld, te halen.

Ervaring

In Turkije zijn ongeveer 56,34 miljoen kiesgerechtigden. Het aantal stemgerechtigden in het buitenland komt uit op zo'n 3,05 miljoen.

Volgens de Turkse ambassade zijn er in Nederland circa 257.000 stemgerechtigden. Zij kunnen tussen 15 en 19 juni hun stem uitbrengen. In andere landen, waaronder Duitsland, gingen de stemlokalen op 7 juni al open.

In Nederland kan er worden gestemd in Amsterdam, Den Haag en Deventer. De consulaten van het land zijn verantwoordelijk voor praktische zaken rondom de verkiezingen. Deze worden georganiseerd in samenwerking met de betrokken gemeenten. De ambassade staat in contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Doordat het de vijfde verkiezingsronde in vijf jaar is, hebben de betrokken partijen en ambassade ruime ervaring met het organiseren van verkiezingen in Nederland. "Dit wordt daardoor steeds eenvoudiger", aldus de persvoorlichter van de ambassade.

"Turkije kent een lange traditie van vrije en eerlijke verkiezingen, waar ook ditmaal naar gehandeld zal worden", voegt de voorlichter eraan toe.

De verkiezingen in Nederland verlopen doorgaans rustig en op basis daarvan verwacht de ambassade ook dit jaar geen problemen.

Kiessysteem

De verkiezingen in Turkije zelf, later in juni, werken volgens het systeem van kiesdistricten. Het aantal zetels dat deze districten vertegenwoordigen, wordt bepaald op basis van het inwoneraantal. Bij het resultaat geldt het eerste over de streep-principe, waarbij de uiteindelijk grootste partij alle zetels van het district wint.

Kanttekening daarbij is dat die partij dan wel landelijk de kiesdrempel moet halen. Lukt dat niet, dan gaan de gewonnen stemmen in dat district naar de partij die deze drempel wel haalde.

Partijen die zijn aangesloten bij een alliantie hebben daardoor een grotere kans op een vertegenwoordiging in het parlement. De zetelverdeling in het parlement wordt gemaakt door middel van de Methode-D'Hondt.

Presidentskandidaten en standpunten

De presidentsverkiezingen bestaan op hun beurt uit twee rondes, tenzij een kandidaat in de eerste ronde gelijk een score van 50 procent plus 1 behaalt. Een mogelijke tweede ronde staat gepland voor 8 juli, twee weken na de eerste ronde.

De Volksalliantie wil invulling geven aan het sterke presidentschap waar AKP-leider Erdogan voorstander van is en dat onder de nieuwe regeringsvorm van kracht wordt.

De Alliantie van de Natie en de HDP streven ernaar het parlementair systeem in stand te houden, te versterken en te verbeteren. Daarnaast wil dit blok de noodtoestand in het land zo snel mogelijk opheffen. Deze noodtoestand werd van kracht na de mislukte staatsgreep van juli 2016.

Afgelopen week gaf ook Erdogan voor het eerst toe dat het opheffen ervan na de verkiezingen mogelijk zou zijn. Daarmee nam hij het standpunt van de oppositie over.

In het verkiezingsprogramma van de AKP staat dat de partij naar een "sterkere democratie" en "gelijkheid onder burgers" streeft. Ook belooft de partij maatregelen om de stijgende inflatie te beteugelen. Volgens opiniepeilingen is de economie de grootste bron van zorg voor het electoraat.

Op het internationale toneel wil de partij de "problemen met de Verenigde Staten overwinnen''. Daarnaast willen Erdogan en zijn partij de banden met Rusland verder aanhalen.

De electorale partner MHP heeft vijf speerpunten: slimmer en beter bestuur, de rechtsstaat, het bestrijden van corruptie, een breder buitenlandbeleid en meer aandacht voor het Turkse mkb. Daarnaast zet de partij in op lastenverlichting.

Oppositie

De CHP heeft eveneens vijf kernpunten voor deze verkiezingsronde: de economie, het tegengaan van polarisatie, versterken van de rechtsstaat, het verbeteren van het onderwijs en een andere buitenlandbeleid.

Zo willen presidentskandidaat Ince en de CHP een nieuwe grondwet waarin een betere bescherming van de rechten en vrijheden van het individu geregeld wordt. Ook willen ze meer vrijheid voor de pers en betere garanties voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtssysteem.

De IYI partij wil ook een nieuwe grondwet. Hierin moet onder andere geregeld worden dat de kiesdrempel omlaag gaat naar 5 procent. Daarnaast wil de partij meer transparantie en gelijkheid in de publieke sector.

Corruptiebestrijding, het aanhalen van de banden met buurlanden en het tegengaan van terrorisme zijn andere hoofdzaken uit het verkiezingsprogramma van de beweging.

De HDP, dat bij de vorige verkiezingen de vierde partij van het land was, zet eveneens in op een nieuwe grondwet. De partij wil dat er meer ruimte komt voor pluralisme. Ook moeten discriminatie en het geweld tegen vrouwen teruggedrongen worden.

Europa

Over de toetreding tot de EU zijn de meeste politieke partijen in Turkije het eens: dit blijft een strategisch doel. Het staat bij de CHP bovenaan de agenda, terwijl de AKP en de IYI partij het lidmaatschap zien als een streven. Het standpunt van de HDP zit daar tussenin. Voor de MHP is toetreding geen noodzaak.

Saadet en de Patriottische Partij zijn uitgesproken tegenstanders van een mogelijk EU-lidmaatschap. Volgens partijleider en presidentskandidaat Perincek moet Turkije zich afkeren van wat hij westers imperialisme noemt.

Noodtoestand

De campagne en de verkiezingen vinden zoals gezegd plaats onder de noodtoestand in Turkije. Dit was eerder het geval tijdens het referendum over de omschakeling naar de nieuwe regeringsvorm.

Het betekent onder meer dat er andere regels gelden voor het recht op samenkomen en het organiseren van demonstraties of andere bijeenkomsten. Ook kunnen de activiteiten van bepaalde organisaties verboden worden. Tevens geeft de noodtoestand de autoriteiten meer mogelijkheden om de persvrijheid te beknotten.

De vorige parlementsverkiezingen, voor het eerst gehouden in juni 2015, vonden zonder de noodtoestand plaats. Toen de AKP haar meerderheid in het parlement verloor, forceerde Erdogan nieuwe verkiezingen.

De resultaten van de meest recente stembusgang, die van november 2015, waren als volgt: 316 zetels voor de AKP (49,5 procent), 134 voor de CHP (25,32 procent), 59 zetels voor de HDP (10,76 procent) en 35 zetels voor de MHP (11,9 procent).

De laatste presidentsverkiezingen waren in 2014. Toen nam Erdogan het op tegen de gezamenlijke kandidaat van de CHP en MHP, Ekmeleddin Ihsanoglu, en toenmalig HDP-partijleider Demirtas. Erdogan won met 51,79 procent van de stemmen. Ihsanoglu haalde 38,44 procent en Demirtas 9,76 procent.