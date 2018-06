Koolmees vindt stemoproep Erdogan aan Turkse Nederlanders 'ongepast'

Erdogan riep in Nederland woonachtige Turken per brief op om de komende dagen naar de stembus te gaan.

Koolmees spreekt van ongepaste buitenlandse inmenging en noemt het belangrijk dat "Turkse Nederlanders een toekomst in Nederland hebben". Turkse Nederlanders mogen per vrijdag hun stem uitbrengen.

In de brief, in handen van NU.nl, wijst Erdogan erop wat er onder leiding van zijn AK-partij in de afgelopen jaar zestien jaar allemaal bereikt is op het gebied van infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Hij benadrukt dat de partij de steun van Turkse paspoorthouders in het buitenland niet vergeten is.

Volgens Erdogan zijn de aankomende verkiezingen de belangrijkste in tijden, aangezien er met de stembusgang naar een nieuwe regeringsvorm wordt omgeschakeld.

De president roept stemgerechtigden in Nederland op de verkiezingsslogan 'een sterk parlement, een sterke president en een sterk Turkije' ter harte te nemen. Erdogan heeft de brief als partijvoorzitter en president ondertekend. Volgens de grondwet moet de Turkse president onpartijdig zijn.

Stappen

Of het kabinet concrete stappen gaat nemen in reactie op de brief, wil Koolmees niet zeggen. "Daar ga ik niet op vooruitlopen", zei de minister.

Het is niet de eerste keer dat Turkse Nederlanders vlak voor de Turkse verkiezingen een brief van de partij van Erdogan ontvangen. In 2015 stuurde de toenmalig premier van Turkije en lid van de AK-partij Ahmet Davatoglu een brief met de oproep om op de partij van Erdogan te stemmen.

Het kabinet riep destijds de Turkse ambassadeur op het matje om een signaal naar Ankara te sturen dat dergelijke inmenging ongewenst is. Dat kan nu niet meer, omdat Turkije geen ambassadeur in Nederland heeft. Dat is het het volg van de gebrouilleerde diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije.

De diplomatieke relaties tussen beide landen zijn meer dan een jaar verstoord. Het vorige kabinet weerhield toen een Turkse minister om campagne te voeren in Nederland. Erdogan beschuldigde Nederland van nazisme en fascisme en verklaarde de Nederlandse ambassadeur niet meer welkom.

In februari van dit jaar trok Nederland de ambassadeur in Turkije officieel terug.