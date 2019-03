Burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland staat woensdag de hele dag met een bakfiets klaar bij het stembureau in het dorp Eesveen. Op deze manier garandeert hij hoogstpersoonlijk dat rolstoelafhankelijke kiezers hun stem kunnen uitbrengen voor de Provinciale Staten.

In het Overijsselse dorp Eesveen is maar één stembureau in een school. De deur van die school is te smal voor rolstoelen.

Gemeenten zijn sinds dit jaar verplicht om ervoor te zorgen dat alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, maar het vervangen van de schooldeur zou een kostbare operatie worden.

Daarom stelde de burgemeester voor de mindervaliden in het dorp zelf naar een ander stembureau een paar kilometer verderop te brengen.

Burgemeester had het 's ochtends nog niet druk

Een woordvoerder van de gemeente Steenwijkerland bevestigt woensdagochtend dat Bats rond 10.00 uur ter plekke is gearriveerd. "Het is nog niet druk. Maar wat niet is, kan nog komen", aldus de zegsman.

"Burgemeester Bats is een man van zijn woord. Hij zal tot in de avonduren beschikbaar zijn voor mindervalide burgers die willen stemmen."

Voertuig gedoopt tot 'Batsfiets' en 'Batsmobiel'

De gemeente weet niet hoeveel rolstoelgebruikers het dorp Eesveen precies kent. Het idee begon als een grap, maar werd mede door alle media-aandacht al snel een concreet plan.

Voor zover bekend is Bats de enige burgervader in Nederland die deze oplossing aan zijn burgers biedt. Zijn voertuig heeft in de regio al diverse bijnamen gekregen, zoals 'Batsfiets' en 'Batsmobiel'.