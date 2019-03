De politieke partijen zullen dinsdag de campagne op de laatste dag voor de Provinciale Statenverkiezingenverkiezingen hervatten, maar doen dat wel op een ingetogen wijze. Maandag was besloten niet de straat op te gaan vanwege de dodelijke aanslag in Utrecht.

Dat hebben de campagneleiders dinsdag met elkaar besloten.

"De verkiezingen morgen gaan door en daarom hervatten we vandaag op gepaste toon de campagne", laat SP-leider Lilian Marijnissen via Twitter weten.

PvdA'er Lodewijk Asscher roept op tot verbinden. "Morgen gaat het niet alleen meer over hoe we de economische groei verdelen. Het gaat ook over hoe we het land bij elkaar houden", schrijft hij op Facebook.

Ook Rob Jetten, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor D66, hoopt op meer verbroedering. "Juist nu moeten we met zijn allen pal gaan staan voor de waarden die ons land hebben gemaakt: vrijheid tolerantie en respect voor elkaar."

Partijleiders en fractievoorzitters vonden het maandag niet gepast om te flyeren of op een andere manier met de verkiezingen bezig te zijn, terwijl in Utrecht drie doden en vijf zwaargewonden vielen door een schietpartij in een tram.

Normaliter zijn politieke partijen de laatste dag van de campagne nog volop zichtbaar op straat.

Voor dinsdagavond staat het NOS-slotdebat gepland in het Gelderse provinciehuis in Arnhem met de partijleiders en lijsttrekkers van de Tweede Kamerfracties. Het is nog niet zeker of dat doorgaat.

Overigens hielden niet alle partijen zich maandag aan een campagnestop. Forum voor Democratie liet een geplande bijeenkomst in het Haagse Kurhaus doorgaan en PVV-leider Geert Wilders twitterde kritisch over de Turkse afkomst van de hoofdverdachte Gökmen T..