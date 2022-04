De Franse president Emmanuel Macron is volgens de recentste peilingen dicht bij een tweede termijn. De Fransen bepalen zondag of Macron of Marine Le Pen de volgende president van het land wordt.

Macron zou volgens de peiling 56,2 procent van de stemmen halen, Le Pen 43,8 procent.

Sinds de eerste verkiezingsronde op 10 april is het verschil tussen de twee kandidaten volgens persbureau Bloomberg opgelopen tot 12,4 procentpunt. Dat zou voor Macron een kleinere marge betekenen dan vijf jaar geleden.

Tijdens de eerste verkiezingsronde met twaalf kandidaten op 10 april won de zittende president Macron met 27,9 procent van de stemmen. Daarmee hield hij nummer twee Le Pen maar net achter zich: zij kreeg toen 23,2 procent van de stemmen.

In debat kwam Russische afhankelijkheid ter sprake

Tijdens een verkiezingsdebat op woensdag beschuldigde Macron de extreemrechtse Le Pen ervan banden te hebben met Rusland en de Russische president Vladimir Poetin. "U bent afhankelijk van de Russische regering en u bent afhankelijk van de heer Poetin", verweet Macron haar op tv. Ook viel hij haar aan op haar economische plannen en haar beleid voor de Europese Unie.

"Meneer Macron, lees me niet de les", antwoordde Le Pen, die een veel hoffelijkere toon aansloeg dan in 2017. Ze complimenteerde Macron zelfs met zijn diplomatieke inspanningen om de oorlog in Oekraïne te voorkomen.