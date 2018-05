'Oordeel kiezers is klap in gezicht'v

Dat zei ze zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

De bewindslieden bespraken vrijdag tijdens de ministerraad de opkomst van de PVV bij de Europese verkiezingen deze week.

Veiligheid

De ministers hebben volgens Ter Horst zelf het beeld dat ze goede maatregelen treffen, bijvoorbeeld om de veiligheid te verbeteren.

''De veiligheid verbetert ook en wat betreft werkgelegenheid scoort Nederland het beste in vergelijking met andere landen'', zei Ter Horst. Ze wordt er niet vrolijk van dat mensen toch voor iets anders kiezen.

Partijpolitiek 

Wel zou Ter Horst het beter vinden als het kabinet de partijpolitiek meer terzijde schuift om problemen aan te pakken.

Ze wijst erop dat dit ook de werkwijze is van de colleges van burgemeester en wethouders om de problemen in gemeenten op te lossen. ''In Den Haag speelt de partijpolitiek echter wel een belangrijke rol'', zei Ter Horst.

Onderschat

Ze ontkende dat het bestuur de problemen van mensen onderschat. ''Maar we moeten niet net doen alsof de samenleving onleefbaar is geworden.

Dat is niet juist.'' Volgens haar moet het kabinet duidelijker maken de problemen aan te pakken en zich daarbij richten op vijf tot tien echt belangrijke dingen, zoals veiligheid en werkgelegenheid.

Wijffels

Herman Wijffels, de informateur van dit kabinet in 2007, beaamde dat je niet komt tot een oplossing van problemen als je positiespel speelt binnen het kabinet.

Wijffels heeft 2,5 jaar in de VS gewoond voor zijn werk en ziet bij terugkeer in Nederland veel ongemak, zurigheid en cynisme.

Ontwikkeling

Volgens hem komt dat door de fase van de maatschappelijke ontwikkeling, waarin mensen aanvoelen dat er een verandering op komst is.

Ze voelen zich onzeker en onbeschermd. ''Mensen voelen zich individueel vaak wel gelukkig, maar zijn ontevreden met hoe het collectief zich ontwikkelt'', aldus Wijffels.