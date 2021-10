De Duitse politicus Armin Laschet heeft zijn vertrek aangekondigd als leider van de CDU. Hij zou dit intern hebben aangekondigd, melden Duitse media.

De politicus zou hebben gezegd dat de partij toe is aan een nieuwe start en dat hij daarbij wil helpen door een stap opzij te zetten. De CDU meldt dat de politicus om 18.30 uur een verklaring zal geven op het hoofdkantoor. Het is de verwachting dat hij dan zijn vertrek publiekelijk zal aankondigen.

Laschet werd binnen de christendemocraten aanwezen als de opvolger van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. Hij versloeg CSU-leider Mark Söder in de strijd om het kanselierschap, maar wist niet genoeg kiezers achter zich te krijgen om het conservatieve blok te verzekeren van een nieuwe termijn in de regering. Sterker nog, onder zijn leiding behaalde de partij de slechtste resultaat in de geschiedenis: de huidige regeringspartij kreeg slechts 24,1 procent van de stemmen. De centrumlinkse partij SPD won de Duitse verkiezingen.

Het verlies van CDU zou mede zijn gekomen door de impopulariteit van Laschet. Hij werd in de aanloop naar de verkiezing achtervolgd door schandalen. Zo lag Laschet onder vuur omdat hij aan het lachen was tijdens een toespraak van de president in een door overstromingen getroffen gebied.

Na de uitkomst bleef Laschet volhouden aan zijn wens een regering te vormen. Hij probeerde, net als de SPD, de twee kleinere partijen De Groenen en FDP voor zich te winnen. Zowel de CDU als de SPD hebben deze partijen nodig om zonder elkaar toch een meerderheid te kunnen vormen in de Duitse Bondsdag.