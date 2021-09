De SPD heeft de parlementsverkiezingen in Duitsland gewonnen. Dat is de voorlopige uitslag na het tellen van de stemmen in alle kiesdistricten. De centrumlinkse partij was goed voor 25,7 procent van de stemmen en bleef daarmee de CDU/CSU nipt voor. De conservatieven behaalden uiteindelijk 24,1 procent. De Groenen eindigden op de derde plaats met 14,8 procent.

Volg de verkiezingen in Duitsland Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

De SPD steeg voor het eerst in jaren en de Groenen behaalden zelfs het beste resultaat uit hun geschiedenis. De CDU/CSU zakte na zestien jaar regering van bondskanselier Angela Merkel naar een absoluut dieptepunt. Nooit eerder vergaarden de conservatieven zo'n klein percentage van de stemmen. Ten opzichte van vier jaar geleden verloren ze liefst 8,8 procentpunt. Het verlies kan mede verklaard worden door een reeks blunders van lijsttrekker Armin Laschet tijdens de verkiezingscampagne.

De liberale partij FDP won licht en kwam uit op 11,5 procent, de rechts-populistische AfD verloor 2,3 procentpunt en eindigde op 10,3 procent van de stemmen. Die Linke zakte naar 4,9 procent en belandde daarmee onder de kiesdrempel van 5 procent.

Coalitievorming

De SPD moet nu een coalitie gaan vormen met andere partijen. Dat kan nog wel eens lang gaan duren omdat verschillende andere kleinere partijen het goed hebben gedaan.

Het meest voor de hand ligt een coalitie van de SPD, De Groenen en de liberale FDP, de voorkeur van SPD-leider Olaf Scholz. De liberalen zouden echter het liefst met de CDU/CSU in de regering stappen.

Olaf Scholz, leider van de SPD

Scholz is de huidige minister van Financiën en vicekanselier. Mede door hem zijn de kaarten heel anders geschud voor de SPD dan bij de desastreus verlopen verkiezingen van 2017. Landelijk is hij het gezicht geworden van de grootschalige steunmaatregelen voor de Duitse economie tijdens de coronacrisis.

Scholz ging in 1998 de landelijke politiek in als parlementariër. In 2007 werd hij tijdens het eerste kabinet van Merkel aangesteld als minister van Arbeid en Sociale Zaken. Vier jaar later vertrok hij naar Hamburg, waar hij burgemeester werd. Hij kreeg daar onder meer te maken met gewelddadige rellen van extreemlinkse activisten tijdens een G20-top.

Na zijn kandidaatstelling kondigde Scholz aan dat er een nieuw tijdperk aanbreekt. De oud-burgemeester ziet een samenwerking met de progressievere partij Die Grünen wel zitten. Tegenwoordig woont Scholz in Potsdam in de deelstaat Brandenburg, waar zijn vrouw Britta Ernst minister van Onderwijs is.