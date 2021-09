Olaf Scholz (SPD) wordt mogelijk de opvolger van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, zo blijkt zondag na een exitpoll van de Duitse verkiezingen. Met 25,7 procent van de stemmen lijken de sociaaldemocraten volgens ZDF de grootste geworden, gevolgd door de CDU/CSU met 24,6 procent en de Groenen met 14,4 procent.

Volgens een exitpoll van omroep ARD gaan SPD en CDU/CSU gelijk op. Het is dus nog wel even spannend. Wel is duidelijk dat SPD de grote winnaar is, gezien die partij er veel zetels bijkrijgt. CDU/CSU verliest er juist een hoop.

Zondag om 8.00 uur openden de stembureaus. Zo'n 60,4 miljoen kiezers mochten beslissen welke partij het voor het zeggen krijgt in het EU-land met de meeste inwoners en de grootste economie.

De opkomst bij verkiezingen is iets hoger dan vier jaar geleden. Volgens ZDF heeft 77 procent van de kiezers een stem uitgebracht. In 2017 was dit 76,2 procent. Vanwege de coronacrisis hebben waarschijnlijk meer mensen deze verkiezingen per post gestemd. De kiesraad schatte onlangs dat aantal op meer dan 40 procent van de kiezers, meldt de Süddeutsche Zeitung.

Scholz heeft verheugd gereageerd op de exitpolls. Volgens hem wil een groot deel van de kiezers dat hij de nieuwe bondskanselier van Duitsland wordt, zo zei hij ruim een uur na het sluiten van de stembussen.

CDU/CSU-leider Armin Laschet wil ondanks het verwachte teleurstellende verkiezingsresultaat toch een regering vormen, zei hij zondag op een partijbijeenkomst. Laschet zei dat een stem op zijn partij een stem tegen een door links geleide regering is.

Scholz is huidige vicekanselier

Scholz is de huidige minister van Financiën en vicekanselier. Mede door hem zijn de kaarten heel anders geschud voor de SPD dan bij de desastreus verlopen verkiezingen van 2017. Landelijk is hij het gezicht geworden van de grootschalige steunmaatregelen voor de Duitse economie tijdens de coronacrisis.

Scholz ging in 1998 de landelijke politiek in als parlementariër. In 2007 werd hij tijdens het eerste kabinet van Merkel aangesteld als minister van Arbeid en Sociale Zaken. Vier jaar later vertrok hij naar Hamburg, waar hij burgemeester werd. Hij kreeg daar onder meer te maken met gewelddadige rellen van extreemlinkse activisten tijdens een G20-top.

Na zijn kandidaatstelling kondigde Scholz aan dat er een nieuw tijdperk aanbreekt. De oud-burgemeester ziet een samenwerking met de progressievere partij Die Grünen wel zitten. Tegenwoordig woont Scholz in Potsdam in de deelstaat Brandenburg, waar zijn vrouw Britta Ernst minister van Onderwijs is.