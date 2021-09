De parlementsverkiezingen in Duitsland bepalen zondag wie de opvolger van bondskanselier Angela Merkel wordt. De strijd gaat op voorhand tussen de kandidaten van traditioneel de twee grootste partijen CDU en SPD, en de leider van Die Grünen geldt als outsider. Een portret van deze drie Kanzlerkandidaten.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de verkiezingen in Duitsland van 2021

Olaf Scholz (SPD): het gezicht van de coronasteun

Aan kop in de peilingen gaat de sociaaldemocraat Olaf Scholz, de huidige minister van Financiën en vicekanselier. Mede door hem zijn de kaarten heel anders geschud voor de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) dan bij de desastreus verlopen verkiezingen van 2017. De 63-jarige Scholz heeft een solide campagne achter de rug en is nu nipt favoriet om Merkel op te volgen. Landelijk is hij het gezicht geworden van de grootschalige steunmaatregelen voor de Duitse economie tijdens de coronacrisis.

Scholz ging in 1998 de landelijke politiek in als parlementariër. In 2007 werd hij tijdens het eerste kabinet van Merkel aangesteld als minister van Arbeid en Sociale Zaken. Vier jaar later vertrok hij naar Hamburg, waar hij burgemeester werd. Hij kreeg daar onder meer te maken met gewelddadige rellen van extreemlinkse activisten tijdens een G20-top.

Na zijn kandidaatstelling kondigde Scholz aan dat er een nieuw tijdperk aanbreekt. De oud-burgemeester ziet een samenwerking met de progressievere partij Die Grünen wel zitten. Tegenwoordig woont Scholz in Potsdam in de deelstaat Brandenburg, waar zijn vrouw Britta Ernst minister van Onderwijs is.

Armin Laschet (CDU/CSU): opgewekte politicus

De zestigjarige Armin Laschet is namens de Christlich Demokratische Union (CDU) en haar zusterpartij in Beieren, de Christlich-Soziale Union (CSU), naar voren geschoven als kandidaat om partijgenoot Merkel op te volgen. De katholieke Laschet is premier van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hij is geboren in een dorp vlak bij Aken, op enkele kilometers afstand van het drielandenpunt. Tijdens de coronacrisis riep hij de bevolking er samen met de Nederlandse premier Mark Rutte meermaals toe op niet de grens over te gaan.

Laschet presenteert zich als een opgewekte politicus die van carnaval houdt en supporter is van voetbalclub Alemannia Aachen. Hij is een ervaren bestuurder en zat eerder in het Duitse en het Europese parlement. De christendemocraat wordt gezien als iemand die doorgaans de consensus zoekt. Hij wil graag de "zestien goede jaren" van Merkel voortzetten.

Laschet had aanvankelijk de beste papieren in handen om bondskanselier te worden, maar in de peilingen is hij de laatste tijd teruggezakt. Dat kwam deels door schandalen binnen zijn eigen partij en door onhandige optredens van Laschet zelf. Aan zijn nominatie ging bovendien een stevige strijd met CSU-leider Markus Söder vooraf.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen): nieuwe generatie binnen de politiek

In het veertigjarige bestaan van Die Grünen heeft de partij nooit eerder een kanselierskandidaat naar voren geschoven. Die Grünen hebben momenteel de kleinste fractie in het Duitse parlement, maar met dank aan de populariteit van Annalena Baerbock zijn de kansen op een goed resultaat bij deze verkiezingen flink toegenomen. Met haar veertig jaar staat de in Nedersaksen geboren Baerbock voor een nieuwe generatie binnen de Duitse politiek.

Baerbock is opgegroeid in een dorp bij Hannover en komt uit een links gezin. Haar ouders namen haar al op jonge leeftijd mee naar protesten tegen kernenergie en oorlogen. Sinds 2013 zit ze in het parlement, bestuurlijke ervaring heeft ze niet. Toen in april bekend werd dat zij als kandidaat naar voren werd geschoven, stegen Die Grünen in de peilingen. Maar Baerbock kreeg ook te maken met tegenslagen: ze bleek gerommeld te hebben met haar cv en in haar boek had ze zich schuldig gemaakt aan plagiaat.

Die Grünen kregen onlangs nog een donatie van 1,25 miljoen euro van de Nederlandse miljardair Steven Schuurman. Schuurman, die eerder in Nederland de kas van D66 en Partij voor de Dieren al spekte, prees daarbij de "pragmatische en ambitieuze duurzaamheidsagenda" van Die Grünen, evenals Baerbocks leiderschap.