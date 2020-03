Verkiezingen 2017 Ruim zevenduizend stemmen niet meegeteld bij verkiezingen Slideshow Infographic Video Door een fout zijn 7.600 stemmen niet meegeteld in de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Het hoofdstembureau in Den Bosch had per ongeluk alleen de stemmen op VVD, PvdA, PVV en SP uit de gemeente Boxmeer ingevoerd in het systeem.