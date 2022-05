NUjij is het reactieplatform van NU.nl. Lezers kunnen hier met elkaar discussiëren onder onze artikelen. Naast dat het voor onze gebruikers fijn is om met elkaar te sparren over het nieuws, is het voor ons een waardevolle bron om nieuwe inzichten of vragen bij het nieuws te genereren. Zo baseren we regelmatig artikelen op de vragen van onze lezers. Ook organiseert NUjij regelmatig een vragenuur. Hierbij heeft de lezer de kans om live vragen te stellen aan een deskundige.



Op NUjij kan je een expertlabel aanvragen, waarmee je als reageerder meer autoriteit op een bepaald gebied creëert. Je labelaanvraag wordt vooraf geverifieerd door een redacteur. Wil jij je kennis en expertise laten gelden? Lees hier meer over het expertlabel en meld je aan.



Overigens is een verhitte discussie leuk, maar er zijn ook grenzen. Wij hebben als reactieplatform een zekere verantwoordelijkheid om de discussies beschaafd te houden en het verspreiden van desinformatie tegen te gaan. Om NUjij zo veel mogelijk in goede banen te leiden, hebben wij huisregels opgesteld.