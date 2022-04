NU.nl bestaat uit verschillende deelredacties. Samen proberen we het nieuws zo volledig mogelijk te brengen en te duiden. Dit zijn de verschillende redacties:

Hoofdredactie

De hoofdredactie bestaat uit de hoofdredacteur en de adjunct-hoofdredacteur. Zij staan aan het hoofd van NU.nl en bepalen de doelen, invalshoeken en kernwaarden. Zij zorgen voor de identiteit van NU.nl. Verder onderhouden zij banden met alle redacties. De hoofdredacteur schrijft ook elke week een redactieblog waarin hij het heeft over het nieuws van de week, de werkwijze van NU.nl of een spraakmakende ontwikkeling op de werkvloer.

Algemeen-redactie

Op de Algemeen-redactie werken 21 redacteuren, drie wisselende samenstellers en een chef. De Algemeen-redactie focust op nieuws uit het binnen- en buitenland en over politiek. De Algemeen-redacteuren zitten boven op het nieuws. Zij staan aan de poort en zorgen ervoor dat alles zo snel mogelijk bij de lezer komt.

Economieredactie

Op de economieredactie werken drie fulltime redacteuren en een wisselend aantal freelancers. De economieredacteuren brengen het laatste nieuws op het gebied van economie uit zowel binnen- als buitenland; van de huizenmarkt tot gasprijzen, de loonkloof, grote en kleine bedrijven en alles dat je portemonnee raakt.

Sportredactie

Op de sportredactie werken tien fulltime redacteuren, vier freelancers en een chef. De sportredactie zorgt ervoor dat al het sportnieuws uit zowel binnen- als buitenland zo snel mogelijk bij de lezer komt. Daarnaast proberen de sportredacteuren het nieuws zo te duiden dat het begrijpelijk is voor iedere lezer.

Techredactie

Op de techredactie werken twee fulltime redacteuren. De techredacteuren brengen het laatste technieuws uit zowel binnen- als buitenland, van datalekken en storingen tot de nieuwste apps en het laatste nieuws rond de grote techbedrjiven.

Entertainmentredactie

Op de entertainmentredactie werken vier fulltime redacteuren, vier freelancers en een coördinator. De entertainmentredactie is verantwoordelijk voor de rubrieken Media en Cultuur en Achterklap. De redacteuren zoeken het laatste nieuws over de levens van bekende personen uit binnen- en buitenland voor je uit. Ook vertellen ze je alles over aankomende films, series, boeken, tentoonstellingen, media en muziek.

Videoredactie

De videoredactie bestaat uit twee teams: het uitlegteam en het nieuwsteam. Het nieuwsteam bestaat uit vier fulltime redacteuren en twee freelancers. Zij zijn de hele dag op zoek naar de laatste beelden bij het nieuws. Het uitlegteam bestaat uit drie fulltime redacteuren. Dit team legt de vragen bij het nieuws uit met animaties of echte beelden. Beide teams worden aangestuurd door een coördinator en een chef.

Politiekredactie

Op de politiekredactie werken twee fulltime verslaggevers en een chef. De politiek verslaggevers brengen het laatste nieuws op het gebied van binnenlandse politiek, van de coronadebatten tot partijcongressen.

Klimaatredactie

De klimaatredactie bestaat uit twee verslaggevers. Zij brengen het laatste nieuws over het klimaat en maken ook achtergrondartikelen die lezers van NU.nl helpen ingewikkelde klimaatkwesties te begrijpen. Zij schrijven bijvoorbeeld over (inter)nationale klimaatonderhandelingen, duurzame energie en nieuwe inzichten uit de klimaatwetenschap.

Eindredactie

Op de eindredactie werken vijf fulltime eindredacteuren, drie freelancers en een chef. De eindredactie redigeert alle artikelen, videoteksten en liveblogs die op NU.nl verschijnen. De eindredacteuren kijken onder meer naar stijl en interpunctie en beantwoorden lastige taalvragen.

Socialemediaredactie

Op de socialemediaredactie werken drie fulltime redacteuren, vier freelancers en een coördinator. De socialemediaredactie is verantwoordelijk voor de content van het Instagram-, Facebook- en TikTok-kanaal van NU.nl. Op TikTok plaatsen de redacteuren wekelijks vijf uitlegvideo's bij het nieuws.

NUjij-redactie

Op de NUjij-redactie werken vier fulltime redacteuren, wisselende freelancers en een coördinator. Zij modereren de discussies onder de artikelen en voorzien deze van een stelling of een vraag. Verder organiseren zij vragensessies waarin de lezer vragen kan stellen aan experts of redactieleden en beantwoorden zij vragen per mail. Ook zetten zij vragen en tips van lezers door naar andere redacties, waardoor het nieuws wordt afgestemd op de lezer.