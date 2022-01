NU.nl bereikt elke dag miljoenen mensen met ieder zijn eigen interesses. We proberen iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Natuurlijk brengen we in de eerste plaats het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland, maar daarnaast maken we ook video's en stukken over onder andere entertainment, tech en sport. Daarmee schetsen we volgens mij een completer beeld van wat er gebeurt in de wereld. Wel zijn onze stukken altijd gemaakt op basis van feiten, dus of we nou nieuws rondom een politicus of een BN'er brengen: onze manier van schrijven blijft hetzelfde.