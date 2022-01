In principe blijft de reactiemogelijkheid bij onze artikelen 24 uur open, waarna deze automatisch sluit. Toch kiezen we er soms voor een artikel vroegtijdig te sluiten. Bijvoorbeeld als er dusdanig veel ongewenste reacties (bijvoorbeeld racistische of discriminerende) op komen dat het waarborgen van de kwaliteit onder onze andere artikelen onmogelijk wordt.



Ook doen we het weleens als het erg druk is en de wachttijden oplopen. Dan kiezen we ervoor een wat ouder artikel dat niet meer op de voorpagina staat (of helemaal onderaan staat) te sluiten als dat artikel al meer dan duizend reacties heeft. Tegen die tijd is vaak het meeste wel gezegd.