Sinds vandaag kleurt heel Nederland weer rood op de Europese coronakaart. Daarmee zijn we terug op het niveau van september. Tot donderdag waren Noord-Brabant, Groningen, Drenthe en Noord-Holland nog oranje. Kortom: het gaat niet goed met corona in Nederland.

De coronakaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. Groen staat voor een laag risico op een coronabesmetting. Donkerrood staat voor een erg hoog risico. Dankzij de kaart kunnen landen besluiten om hun regels voor reizigers aan te passen.

Sinds begin oktober loopt het aantal positieve tests weer snel op in Nederland. Verwacht wordt dat dat in november doorzet.

Ook België gaat er verder op achteruit. Vorige week kleurde het hele land al rood. Nu is Wallonië, het Franstalige deel, donkerrood.

Elke donderdag brengt het ECDC een nieuwe coronakaart uit. Het ECDC is het Europese RIVM. De dienst kijkt naar het aantal positieve tests van de afgelopen twee weken. En naar het percentage.

Een land kleurt bijvoorbeeld rood als er tussen de 75 en 200 nieuwe besmettingen per 100.00 inwoners waren. Én als van alle tests 4 procent positief was.

