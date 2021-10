De CO2-uitstoot van Nederland is dit jaar waarschijnlijk hoger dan in 2020. Dat staat in de Klimaat- en Energieverkenning. Donderdag werd dit rapport gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De uitstoot staat haaks op Nederlandse klimaatdoelen én uitspraken van rechters.

Volg ons nieuws over klimaatverandering Volgen Ontvang een melding bij belangrijk klimaatnieuws

Vanaf eind 2020 moest Nederland zeker een kwart minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat bepaalden drie rechters in 2015, 2018 en 2019. De actiegroep Urgenda had een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. En gewonnen. De risico's van klimaatverandering zijn namelijk groot. En de overheid heeft de plicht om voor haar inwoners te zorgen en klimaatverandering te voorkomen, vonden de rechters.

Dat doel van 25 procent minder broeikasgassen werd vorig jaar mogelijk nét gehaald. Niet dankzij de overheid, maar dankzij de coronacrisis. Want ineens vlogen er minder vliegtuigen en reden er minder auto's. Toeval dus. Maar de overheid kwam niet met genoeg extra regels om uitstoot ook na de coronacrisis nog te verlagen. Daardoor steeg de uitstoot weer in 2021. En als er niets gebeurt kan dat doorgaan tot 2025, zeggen experts.

Dat mag niet, besloot de hoogste rechtbank van Nederland. Ook na 2020 moet de uitstoot 25 procent lager zijn. De overheid heeft de plicht om daarvoor te zorgen.

Tijdens de formatie moet Nederland een nieuw, hoger klimaatdoel stellen voor 2030. Tijdens de formatie moet Nederland een nieuw, hoger klimaatdoel stellen voor 2030. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Nederland in top 5 vervuilendste landen

Dat doel bereiken wordt nog lastig. Want in de Klimaatwet staat wel met hoeveel procent Nederland de CO2-uitstoot moet verlagen. Maar die wet (en de plannen die ervoor nodig zijn) zijn vooral gericht op 2030, niet op de komende jaren al.

Bovendien: in 2030 is de uitstoot waarschijnlijk gedaald met 38 tot 48 procent. Dat klinkt als goed nieuws, want het is méér dan die gevraagde 25 procent verlaging. Maar tegen die tijd gelden er in Nederland juist nóg strengere doelen: in 2030 moet er namelijk zelfs 49 procent minder uitstoot zijn.

Maar ook met die verlaging van 49 procent zijn we er nog niet. Want vanuit Europa is de lat nóg hoger gelegd. Vorig jaar sprak de Europese Unie een nieuw klimaatdoel af voor 2030: dan moet er maar liefst 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten in alle Europese landen. Kortom: we halen de Nederlandse doelen al niet zonder extra maatregelen, maar de Europese al helemáál niet.

Hoop werk aan de winkel

Tot nu toe loopt Nederland niet voorop. Een Nederlander stoot 37 procent meer broeikasgassen uit dan een gemiddelde Europeaan. Ons land staat op de vijfde plek van de vervuilendste landen, van alle landen van de Europese Unie. Er is dus nog een hoop werk aan de winkel.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.