De prijs voor een liter benzine is opgelopen tot 2,10 euro. Dat blijkt donderdag uit gegevens van UnitedConsumers (UC). Deze maand kwam de landelijke adviesprijs boven 2 euro per liter. Een nieuw record. Hoe komt dat?

Wat is er aan de hand?

In vier weken tijd is een liter benzine 0,10 euro duurder geworden. Donderdag kostte een liter 2,10 euro. Nooit eerder kostte dat zoveel.

Ook andere brandstoffen, zoals diesel en lpg, werden duurder. De adviesprijs voor een liter diesel was donderdag 1,76 euro. Voor lpg was het 1,13 euro per liter.

Wat is die adviesprijs precies?

UnitedConsumers berekent iedere dag de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor brandstoffen. Dat is het gemiddelde van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland: BP, Shell, Total, Texaco en Esso.

Je betaalt niet bij elke benzinepomp precies de adviesprijs. Tankstations bepalen de prijs zelf. Daarvoor kijken ze naar de adviesprijs, maar ook bijvoorbeeld hun onkosten en de plek waar ze zitten.

Hoe berekenen die oliemaatschappijen hun prijs dan?

Volgens Shell zijn hun brandstofprijzen opgebouwd uit vier delen. Die bepalen samen wat jij betaalt aan de pomp:

1. De ruwe olieprijs

Oliemaatschappijen halen overal ter wereld ruwe olie uit de grond. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Hoe groot de vraag en het aanbod zijn hangt af van allerlei dingen. Zoals de politiek, de economie, geld-schommelingen, hoeveel olie er beschikbaar is. De prijs voor een vat olie kan dus flink schommelen.

2. Verwerkingskosten

Vervolgens wordt de olie verwerkt in een olieraffinaderij. In zo’n fabriek worden er producten van gemaakt, zoals benzine, diesel en asfalt. Dat kost geld, waaraan jij meebetaalt.

3. Opslagkosten en transportkosten

Daarna wordt de brandstof vervoerd en ergens bewaard. Ook dat kost geld.

4. Accijnzen, exploitatie en BTW

De overheid heft accijnzen op brandstof. Dat is een soort belasting. Hoe hoog die accijnzen zijn, wordt elk jaar bepaald per brandstof. Bij Euro 95 benzine is het bijvoorbeeld 45,6% van de pompprijs.

Tankstations hebben ook nog zogeheten exploitatiekosten. Dat zijn de kosten voor bijvoorbeeld huur van de winkel, kassa's, de wc en personeel. Tot slot betaal je over de hele prijs nog 21% BTW aan de overheid: de 'gewone' belasting.

Waarom stijgen de brandstofprijzen zo?

Omdat de prijs van olie is gestegen. En dat komt weer door de vraag en het aanbod. Na de coronacrisis was er meer vraag naar brandstof. Maar olielanden spraken af dat ze niet meer olie gingen oppompen.

Zo kreeg je veel vraag naar brandstof, maar weinig aanbod. Daardoor konden olielanden voor meer geld hun olie verkopen. Ze verkochten het immers toch wel. En daardoor zijn wij nu duurder uit bij het tanken.

Wanneer stopt dit?

Dat hangt vooral af van vraag en aanbod. De kans is groot dat meer olielanden willen meeprofiteren van de hoge olieprijzen. Zij zullen waarschijnlijk toch meer olie gaan oppompen. En dan krijg je dus meer aanbod, en zakt de prijs.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.