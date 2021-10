Wat kunnen we doen aan de stijgende coronacijfers? Dat besprak het kabinet vrijdag in het Catshuis. Deskundigen praatten het kabinet bij over hoe het nu gaat. Veel mogelijkheden liggen op tafel. Maar er is nog niets besloten.

Het kan nog alle kanten op met de nieuwe regels. De basisregels kunnen bijvoorbeeld weer terugkomen. Dus 1,5 meter afstand en thuiswerken als je dat kunt.

Ook zou het kunnen dat er alleen maatregelen komen voor mensen zonder coronaprik. Eerder zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat hij dat niet wilde uitsluiten. Ook zou het kunnen dat er in gebieden met veel besmettingen extra maatregelen komen.

Nog een mogelijkheid: de coronapas wordt op meer plekken ingevoerd. Je hebt die dan nodig voor je er naar binnen kunt. Nu is de coronapas al nodig in bijvoorbeeld de horeca en de bioscoop. Welke plekken erbij zouden kunnen komen, is nog onduidelijk. Met de pas toon je aan dat je bent geprikt, corona hebt gehad of negatief bent getest.

Dinsdag persconferentie

De laatste coronapersconferentie was half september. Toen kondigden premier Mark Rutte en minister De Jonge nog versoepelingen aan. Maar sindsdien kwamen er steeds meer coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive cares.

Met de coronaregels wil het kabinet oude en zieke mensen beschermen. Maar ook de ziekenhuizen en hun personeel, zodat het daar niet te druk wordt. De cijfers zien er slechter uit dan gedacht. Daarom liggen strengere regels voor de hand.

De komende dagen wordt er nog meer vergaderd. Onder anderen met de burgemeesters. Dinsdag worden er knopen doorgehakt. 's Avonds om 19.00 uur is er een persconferentie, waar de plannen bekend worden gemaakt.

