Medewerkers van de ambulance zouden nóóit te maken moeten krijgen met geweld. Echt vaak gebeurt dat gelukkig ook niet. Toch denken veel mensen van wel, doordat ieder geval uitgebreid in de media komt. Dat zegt Ambulancezorg Nederland (AZN), de vereniging voor ambulancezorg in Nederland.

"Het ambulancepersoneel klaagt over de nadruk op geweld. Op elk feestje gaat het er weer over. Dat terwijl sommigen al 25 jaar werken, zonder één keer geweld te hebben meegemaakt", zegt AZN vrijdag tegen NU.nl.

"De medewerkers willen het juist hebben over hoe mooi hun vak is. Daar moet de nadruk op liggen. Ze zeggen vaak dat ze het mooiste beroep van de wereld hebben. Het is niet goed voor het beeld van dit vak als het steeds over geweld gaat."

De brandweer, ambulance en politie kunnen zelf beslissen om mee te doen in projecten die bodycams voor personeel testen. De brandweer, ambulance en politie kunnen zelf beslissen om mee te doen in projecten die bodycams voor personeel testen. Foto: ANP

Proef met bodycams

De gemeente Rotterdam besloot woensdag dat er een proef komt met bodycams. Ambulancemedewerkers krijgen dus camera's op hun lichaam. Dit werd besloten nadat medewerkers in Rotterdam waren mishandeld. Ook raakten donderdag twee ambulancemedewerkers gewond door geweld in een vakantiepark in Biddinghuizen.

Volgens AZN gebeurt dit niet vaak. In 2020 waren er 762 gevallen van geweld op zo'n 1,3 miljoen ambulanceritten.

De berichten over geweld zijn vaak ook niet volledig, zegt AZN. "De mensen die zich agressief gedragen, zijn bijvoorbeeld vaak psychiatrische patiënten. Die kun je dat gedrag niet kwalijk nemen."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

AZN doet niet mee

AZN is niet tegen het gebruik van bodycams. De vereniging vindt het "prima, als mensen zich daar prettiger bij voelen". Maar zelf wil AZN niet meedoen aan de proef. De vereniging denkt dat zulke proeven het geweld uitvergroten.

Dat geldt ook voor een andere proef: de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig (TOHV). Daarbij werken verschillende clubs samen: de politie, gemeenten, wetenschappers, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie (OM). Hun doel is agressie tegen hulpverleners tegengaan.

Pieter Verhoeve, de voorzitter van TOHV, staat open voor bodycams. "Ik vind het mooi als we met nieuwe technieken de veiligheid van onze hulpverleners kunnen vergroten", zegt hij tegen NU.nl. "Dat moet natuurlijk wel binnen de regels voor privacy van de burger."

Ook TOHV wil een goede "balans" in berichten. "We willen niet een beeld schetsen dat hulpverleners elke dag in een oorlogsgebied terechtkomen", zegt TOHV. "Ze doen met plezier en trots hun werk, maar ze hebben te vaak last van bedreigingen en geweld."

Geweld tegen politie neemt toe

Volgens TOHV heeft de politie vaker met geweld te maken dan ambulancemedewerkers. Per jaar gaat het om zo'n 12.500 keer. Dat aantal neemt toe. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om schelden, net als bij ambulancemedewerkers, zegt TOHV.

Daar moet niet te makkelijk over worden gedacht, vindt TOHV. "Mensen halen soms hun schouders op voor een belediging. Maar ook die komt bij hulpverleners soms heftig binnen."

De organisatie weet niet hoe vaak verschillende hulpverleners te maken hebben met geweld. "Het is niet altijd makkelijk om een melding te doen. Soms past het niet binnen een cultuur om dat te doen. Daar is nog veel in te verbeteren."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.