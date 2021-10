Ronald Koeman (58) is woensdag ontslagen als trainer van FC Barcelona. Het bestuur zette hem aan de kant. Dit gebeurde nadat de Spaanse topclub opnieuw een wedstrijd had verloren.

Koemans ontslag kwam na de wedstrijd tegen Rayo Vallecano. FC Barcelona verloor die met 0-1. Dat kwam mede doordat Memphis Depay een penalty miste. De club staat nu negende in La Liga, de hoogste Spaanse competitie. En daar is het bestuur niet blij mee. Na een spoedvergadering was de uitkomst: ontslag.

Koeman was er maar ruim een jaar trainer. In augustus 2020 verruilde hij het Nederlands elftal voor zijn droombaan bij Barcelona. Als speler hielp hij de club in 1992 aan de Europacup. Hij scoorde toen met een vrije trap.

De Spaanse beker

In zijn eerste seizoen als trainer won Koeman met FC Barcelona de Spaanse beker. Ook deed de club lang mee om de titel in La Liga. Maar toen er een nieuwe voorzitter kwam, kreeg Koeman steeds meer kritiek. Voorzitter Joan Laporta wilde vernieuwing en een nieuwe trainer. Toch besloot hij deze zomer dat Koeman mocht blijven.

Begin deze maand verloor FC Barcelona met 2-0 van Atlético Madrid. Daarna won de ploeg twee wedstrijden. Maar zondag verloor Barcelona van Real Madrid. En woensdag dus van Rayo Vallecano. Dat was de druppel.

Sterspeler Messi weg

FC Barcelona raakte deze zomer sterspeler Lionel Messi kwijt. Die vertrok naar Paris Saint-Germain. Geld voor nieuwe grote spelers was er niet. Daardoor kon FC Barcelona in La Liga niet op tegen Real Madrid en Atlético Madrid.

Ook in de Europese Champions League ging het niet goed. FC Barcelona verloor van topploegen, zoals Bayern München (0-3) en Benfica (3-0).

Voor Koeman was het zijn elfde klus als trainer. Eerder coachte hij Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton en Oranje. Wie hem opvolgt? Xavi Hernández wordt vaak genoemd. Hij is trainer bij Al Sadd in Qatar.

