Hoe gaat het met het bewaken en beveiligen van mensen en plekken in Nederland? En hoe kunnen we dit in de toekomst goed blijven doen? Het demissionaire kabinet vroeg een groep deskundigen dat te onderzoeken. Woensdag verschenen de resultaten. Een van de conclusies: steeds meer mensen en plekken moeten in de toekomst voor lange tijd worden beveiligd.

Die extra beveiliging komt onder meer doordat het er harder aan toegaat in de georganiseerde misdaad, concludeerden de experts. Zij deden het onderzoek onder leiding van oud-topambtenaar Gertjan Bos.

Tekort aan personeel

De commissie schrijft dat er veel beter moet op het gebied van bewaken en beveiligen in Nederland. Zo moeten mensen die zwaar worden bedreigd beter worden beveiligd.

Er is een tekort aan personeel bij de diensten die dit moeten doen. Ze hebben niet altijd al het gevaar in de gaten. En er is geen goed overzicht van alle maatregelen die er zijn om te kunnen beveiligen.

De beveiliging van mensen en plekken gebeurt in Nederland volgens een landelijk systeem. Dat systeem heet het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Hier werken verschillende organisaties samen. Denk aan de politie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de marechaussee.

Volgens de commissie heeft de organisatie meer personeel nodig. Ook moet er in Nederland één dienst zijn die het toezicht op deze organisatie houdt. Deze dienst heet de Landelijke Vierhoek bewaken en beveiligen.

Verder moeten mensen die beveiliging nodig hebben, betere hulp en betere informatie krijgen.

Hoge werkdruk

De druk op deze organisatie is de laatste jaren flink gegroeid. Niet alleen doordat er te weinig personeel is voor al het werk. Maar ook doordat er meer mensen moeten worden beveiligd.

Er is namelijk meer en hardere criminaliteit. Ook is het door sociale media makkelijker om mensen te bedreigen. Hierdoor moeten grotere en andere groepen mensen worden beveiligd dan eerst.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat hij later op de inhoud van het rapport reageert. Wel wordt meteen de Landelijke Vierhoek bewaken en beveiligen opgericht, zoals de commissie adviseert.

Ook wordt een tijdelijke groep opgericht die aan de slag gaat met de andere adviezen uit het onderzoek. Dat gebeurt onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

De minister zei eerder al dat hij extra geld wil vrijmaken voor het verbeteren van het beveiligingsstelsel.

