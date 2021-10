Energiebedrijf Welkom Energie kan vanaf 1 november geen stroom en gas meer leveren aan klanten. Dat komt door de hoge gasprijzen van dit moment. Wat is er aan de hand? Zes vragen.

Voor energie en elektriciteit heb je in de meeste gevallen gas nodig. Maar daar is een groot tekort aan. Dat komt onder meer door de koude winter van vorig jaar, al het thuiswerken en de grote problemen met het verkrijgen van gas. Gas is nu erg duur. En dat heeft grote gevolgen.

1. Waarom kan Welkom Energie geen stroom en gas meer leveren?

Het bedrijf had het vorige winter al moeilijk door de koude winter. Mede door hard stijgende gasprijzen kwam het bedrijf in geldproblemen. Welkom Energie weet niet meer zeker of het alle klanten deze winter stroom en gas kan geven. Daarom heeft het bedrijf aangeklopt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en gezegd dat het niet meer lukt.

De ACM is een organisatie die bedrijven in de gaten houdt en kijkt of alles goed verloopt. De ACM heeft de vergunning van Welkom Energie ingetrokken. Dat betekent dat het bedrijf vanaf 1 november geen toestemming meer heeft om te werken.

2. Is dit vaker gebeurd?

Het is voor het eerst sinds de gasprijzen zo hoog zijn, dat de ACM een vergunning intrekt.

3. Wat betekent dit voor de klanten van Welkom Energie?

De 90.000 klanten worden overgenomen door Eneco, een ander energiebedrijf. Volgens de ACM zullen de klanten hier geen last van hebben.

4. Kost het de klanten geld?

Dat kan. Eneco geeft hen namelijk een nieuw contract. Waarschijnlijk vragen zij hogere prijzen voor energie. Ook is het niet zeker dat klanten hun geld terugkrijgen van Welkom Energie, als ze te veel vooruit hebben betaald.

5. Kunnen klanten hier iets aan doen?

Ze krijgen deze week bericht van Eneco. Ze mogen dat nieuwe Eneco-contract tot 1 december niet opzeggen. Daarna kunnen zij een andere energiebedrijf zoeken als ze dat willen.

6. Hoe gaat het met andere energiebedrijven?

Veel bedrijven zijn bang voor de gevolgen van de hoge prijzen. Ze willen daarom hun contracten met klanten aanpassen en de prijzen verhogen. Maar dat mag niet zomaar. Dinsdag werd bekend dat het bedrijf Enstroga klanten vraagt vrijwillig te vertrekken, omdat het bang is om anders failliet te gaan.

