Er zijn "enorm veel" kogels gevonden op de filmset waar acteur Alec Baldwin vorige week per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot. De kans bestaat dat er mensen bestraft gaan worden. Dat staat woensdag in de Amerikaanse krant The New York Times.

De krant heeft de openbaar aanklager geïnterviewd. Dat is degene die een verdachte officieel beschuldigt, omdat hij of zij zich niet aan de wet heeft gehouden. Daarna bepaalt de rechter of en hoe de verdachte gestraft wordt.

'Levensecht wapen'

Het ongeluk gebeurde vorige week tijdens de opnames van de film Rust. Alec Baldwin schoot met het pistool, omdat hem was verteld dat er geen echte kogels in het wapen zaten. Maar er bleken tóch echte kogels in te zitten. De cameravrouw overleed en regisseur Joel Souza raakte gewond. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar herstelt inmiddels thuis verder.

Volgens de aanklager was het wapen op de filmset "levensecht en geen voorwerp dat acteurs in een film gebruiken", zoals meerdere keren was gezegd. Er wordt onderzocht waarom er zo veel echte kogels waren, die helemaal niet op een filmset horen.

Om welk soort kogels het gaat, is nog niet duidelijk.

Onderzoek naar wapensmid en assistent-regisseur

Eerder deze week bleek dat de politie voorlopig onderzoek doet naar de filmwapensmid en de assistent-regisseur. Zij zouden het wapen waarmee Alec Baldwin schoot als laatsten in handen hebben gehad.

Tegen Baldwin is nog geen aanklacht ingediend. De vader van de overleden cameravrouw heeft gezegd dat hij vindt dat de acteur niet verantwoordelijk is voor haar dood. Baldwin zelf zegt dat hij niet wist dat er een echte kogel in het wapen zat. Hij noemt het een "triest ongeval".

De aanklager zegt in het artikel van The New York Times dat alle opties open zijn. Het kan volgens haar "weken of maanden" duren voor het onderzoek klaar is.

