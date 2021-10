Moeten er aparte regels gaan gelden voor mensen zonder coronaprik? Het kabinet denkt na over deze vraag. Voordat ze dinsdag een besluit nemen, vragen ze eerst advies aan het Outbreak Management Team (OMT). Maar experts uit dat team zijn geen fan van aparte regels voor mensen zonder prik.

Het OMT is een groep deskundigen die advies geeft aan de regering als het gaat om corona. Er zitten bijvoorbeeld artsen bij, en wetenschappers die veel van virussen en ziektes weten. Voordat het kabinet een besluit neemt, vragen ze bijna altijd eerst om de mening van het OMT. Nu dus ook.

Veel nieuwe besmettingen

Er zijn de laatste tijd weer veel nieuwe coronabesmettingen. Ook worden steeds meer mensen opgenomen in het ziekenhuis. Hoe kan de verspreiding van het virus worden gestopt? Zou het helpen als er aparte regels komen voor mensen zonder coronaprik, zodat zij anderen minder makkelijk kunnen besmetten?

"Ik ben er helemaal geen voorstander van", vertelt OMT-lid Jan Kluytmans aan NU.nl. Hij is arts en microbioloog en weet veel van infectie-ziekten. "Het gaat wel heel erg tegen de vrijheden van mensen in."

Ook denkt hij dat aparte regels voor mensen die geen coronaprikken hebben gehad niet uit te voeren zijn. "De helft van de mensen zonder coronaprikken woont verspreid over het land. En 10 procent van hen woont in de geloofsgemeenschappen." Dat zijn plaatsen met veel strenggelovige inwoners, zoals Staphorst en Urk. Zij willen zich vanwege hun geloof niet laten prikken.



"En de andere 40 procent komt uit de grote steden. Dan moet je in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wat gaan doen. Maar hoe ga je dat doen en wat ga je ermee bereiken?"

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Lastige beslissing

Diederik Gommers is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Hij zegt als arts "geen verschil" te maken tussen mensen zonder prik en mensen met prik. "Je moet ook oppassen dat je geen groepen tegenover elkaar zet."

Andreas Voss is hoogleraar en houdt zich bezig met het tegengaan van infecties. Ook hij vindt het geen goed idee als er andere regels gaan gelden voor mensen zonder coronaprik. Wel zegt hij dat het een lastige beslissing is. "Ik wil dat iedereen, ook mensen die ervoor gekozen hebben zich niet te laten prikken, in de maatschappij kunnen meedoen."

Beter aan de regels houden

Doordat er veel nieuwe besmettingen zijn, worden de laatste weken meer mensen opgenomen op de intensive care. Ziekenhuizen zijn bezorgd. Ze hebben hierdoor minder tijd voor andere mensen die ook zorg nodig hebben.

Hoe moet de verspreiding van het virus dán worden gestopt? Alle OMT-leden die NU.nl sprak vinden: mensen moeten zich beter aan de regels houden.

Dus: "Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Werk thuis als het kan. Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Gebruik een QR-code op plekken waar het risico op besmetting groot is. Het zijn allemaal regels die volgens mij nauwelijks zijn nageleefd", zegt OMT-lid Kluytmans. "Ik heb de persconferentie nog teruggekeken en Mark Rutte heeft het allemaal genoemd. Maar ik ben bang dat mensen pas weer wat gaan doen als het écht misloopt."

"Dat virus is gewoon niet weg. Ook niet met prikken. We kunnen er wel beter mee omgaan, maar het probleem gaat niet helemaal weg. Dit virus is erbij gekomen en zal zeker ieder jaar terugkomen."

