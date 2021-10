Er komt nog een onderzoek naar wat er precies is gebeurd op begraafplaats Rusthof in Leusden. In september kwam hier een groep mensen samen om 'de energie van overleden kinderen te onderzoeken'. Wat is er aan de hand?

De spirituele bijeenkomst op de begraafplaats kwam aan het licht doordat de vader van een overleden kind een camera op Rusthof had gevonden. Daarop stond een video van een ritueel rond een kindergraf. Het ritueel vond plaats toen het terrein al dicht was voor bezoekers.

De directie had toestemming gegeven voor de bijeenkomst. Volgens haar gebeurde dit na sluitingstijd, omdat de groep rust nodig had voor het onderzoek. Een medewerker van de begraafplaats begeleidde de groep.

Onrust bij nabestaanden

Er is veel onrust bij de nabestaanden van overledenen die op Rusthof liggen. De directie heeft hen een brief met uitleg gestuurd. Ook de burgemeester van Amersfoort heeft een brief geschreven. Hij zegt dat er beter geen toestemming gegeven had kunnen worden voor de bijeenkomst. Maar de onrust bij de families blijft.

De gemeente Amersfoort laat onderzoeken wat er precies is gebeurd op de begraafplaats. Daarvoor heeft de gemeente nu de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ingeschakeld. De ombudsman is een organisatie die mensen helpt als ze er niet uitkomen met de overheid. Hij zal onderzoek doen en onder andere met de ouders van overleden kinderen spreken.

De uitkomst van het onderzoek wordt binnen een paar weken verwacht.

