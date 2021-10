Oud-topten­nis­ster Kiki Bertens (29) is zwanger. Dat heeft ze dinsdag bekendgemaakt via Instagram. Het wordt haar eerste kind.

"Grote avonturen beginnen klein", schrijft ze bij een strandfoto van zichzelf en haar man Remko de Rijke. Hij was haar fysiotherapeut tijdens haar carrière. De twee verwachten de baby in april.

Olympische Spelen

Afgelopen zomer deed Bertens nog mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Ze werd in de eerste ronde uitgeschakeld. In juli besloot ze te stoppen met tennis. Ze had al langere tijd last van haar achillespees. Op het moment dat ze stopte, stond ze op plaats 21 van de wereldranglijst.



Bertens heeft een mooie carrière achter de de rug. Op haar hoogtepunt, in mei 2019, stond ze op de vierde plek van de wereldranglijst. Geen enkele andere Nederlandse vrouw stond ooit zo hoog.

Hoogtepunten

In 2016 stond Bertens in de halve finale van Roland Garros, een belangrijk toernooi in Frankrijk. Twee jaar later haalde ze de kwartfinales van Wimbledon. Bertens won in totaal tien WTA-titels. Dat zijn verschillende toernooien voor wereldwijde toptennissers.

