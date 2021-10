Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in bedrijven die brandstoffen zoals olie, gas en kolen maken. Dat maakte het fonds dinsdag bekend. Vijf vragen over deze stap.

Wat is ABP voor een fonds?

ABP staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het is met 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland. Het zorgt voor de pensioenen van leraren en mensen die bij de overheid werken.

Wat doet een pensioenfonds?

Als je werkt voor een baas, dan wordt een deel van je loon elke maand aan de kant gezet bij een pensioenfonds. Zo’n fonds belegt dat geld, zodat ze er meer geld mee kunnen verdienen.

Daarvoor kopen ze bijvoorbeeld aandelen in grote bedrijven. ABP heeft onder meer aandelen bij bedrijven die brandstoffen zoals olie, gas en kolen maken. Denk aan Shell, BP en Gazprom.

Waarom gaat ABP daar nu mee stoppen?

Olie, gas en kolen noem je fossiele brandstoffen. Deze zijn slecht voor het milieu. Bij de verbranding komt namelijk veel CO2 vrij. Die stof draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Uit grote klimaat-onderzoeken blijkt dat dit voor grote problemen kan gaan zorgen. Er moet snel worden ingegrepen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. APB heeft daarom besloten om te stoppen met het beleggen van geld in deze bedrijven. Dat maakt het voor die bedrijven lastiger om te groeien. En dus om nog meer CO2 uit te stoten dan nu.

Om hoeveel geld gaat het?

Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totale belegde vermogen van het fonds.

Wanneer moet alles verkocht zijn?

Dit gaat stap voor stap. Het pensioenfonds verwacht dat in april van 2023 het grootste deel zal zijn verkocht.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.