Boeren in heel Nederland moeten sinds dinsdagmiddag 12.00 uur hun pluimvee zoals kippen, ganzen, eenden en kalkoenen binnenhouden. Dat heeft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw bekendgemaakt.

De reden hiervoor is een geval van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland). Volgens de minister is het een ernstige variant van de griep.

Alle 36.000 dieren van het bedrijf in Zeewolde worden gedood. Dit is om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Dode wilde vogels

In het noorden van Nederland zijn de laatste tijd regelmatig dode wilde vogels gevonden. Ook zijn er wilde vogels in Duitsland besmet. Door al het pluimvee in Nederland nu verplicht binnen te houden, is de kans dat het virus zich via wilde vogels kan verspreiden kleiner.

De ophokplicht geldt voor boeren die geld verdienen met de dieren. Bijvoorbeeld door hun vlees en eieren te verkopen. Dierentuinen, kinderboerderijen en mensen die voor hun hobby vogels houden hoeven de dieren niet verplicht binnen te houden. Wel moeten ze hun vogels zoveel mogelijk afschermen, zodat ze niet in contact komen met zieke wilde vogels of hun poep.

Laatste keer was vorig jaar

De laatste keer dat er een ophokplicht voor pluimvee in Nederland inging, was op 22 oktober 2020. Pas in juli mochten alle kippen weer naar buiten.

