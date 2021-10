Vanaf 8 november gelden er strengere regels voor mensen die met het vliegtuig naar de Verenigde Staten (VS) willen. Zij moeten volledig gevaccineerd zijn tegen corona. De Amerikaanse regering hoopt dat er zo minder besmettingen zullen komen.

De nieuwe regels gelden voor mensen die geen Amerikaan zijn en voor mensen die geen vaste verblijfsvergunning hebben. Dat is een document waarin staat dat je van de regering in een land mag wonen.

De nieuwe regels: Reizigers moeten helemaal gevaccineerd zijn tegen corona

Én reizigers moeten een negatieve coronatest laten zien

In een paar gevallen gelden deze nieuwe regels niet. Bijvoorbeeld voor mensen die jonger dan achttien zijn. Of voor mensen die vanwege hun gezondheid geen coronaprik kunnen nemen. Wel moeten zij een negatieve coronatest laten zien. Alleen kinderen die jonger zijn dan twee jaar hoeven dat niet.

Coronatest in 24 uur voor vertrek

De coronatest moet in de 24 uur voor vertrek plaatsvinden. Voor gevaccineerden en kinderen die met gevaccineerden reizen, mag de test drie dagen oud zijn.

De nieuwe regels zijn bedacht door de Amerikaanse regering. De vliegtuigmaatschappijen (zoals KLM en Delta) moeten ervoor zorgen dat reizigers zich eraan houden en dat ook controleren.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.