In Duitsland zijn de coronacijfers zaterdag zorgelijk. Het aantal positieve tests stijgt hard, net als in Roemenië. Daar keert de avondklok terug, voor mensen die niet zijn ingeënt. Rusland heeft voor de vijfde dag een sterfterecord.

Duitsland meldt meer dan 100 positieve tests per 100.000 inwoners. Normaal gesproken voert het land bij die grens een lockdown in. Nu vindt de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn dat niet nodig. Volgens hem is de kans niet groot dat de zorg wordt overbelast. Dat komt door de vaccinaties.

Wel blijven maatregelen gelden, zoals de mondkapjes en afstandsregels. Ook wil de minister de coronapas houden, volgens het weekblad Der Spiegel. Duitsers hebben die nodig voor cafés en restaurants. Zo bewijzen ze dat ze zijn geprikt, genezen of getest.

Zaterdag meldde Duitsland ruim 15.000 positieve tests. Dat zijn er 4.200 meer dan vorige week zaterdag. In sommige deelstaten zou de druk op de ziekenhuizen wel toenemen, zoals in Saksen en Thüringen, waar veel mensen niet zijn ingeënt.

Roemenië sluit scholen

Roemenië bereikte deze maand een besmettingsrecord en een record aan sterfgevallen. De ziekenhuizen in het land kunnen de druk bijna niet meer aan.

Daarom keert maandag de avondklok terug in Roemenië. Niet-gevaccineerde inwoners mogen tussen 22.00 uur en 5.00 uur de straat niet meer op. Mensen die wel zijn ingeënt of zijn hersteld van het coronavirus, mogen dat wel.

Ook kleurde Roemenië donkerrood op de Europese kaart. Dat betekent dat het risico op het coronavirus daar erg groot is. Het land sluit de scholen twee weken en bruiloften en feesten worden opnieuw verboden. Op veel plaatsen worden mondkapjes en de coronapas verplicht.

"We zitten in een rampzalige situatie", zei viceminister van Binnenlandse Zaken Raed Arafat. Volgens hem komt dat doordat veel mensen zich niet laten inenten. Slechts iets meer dan een derde van de Roemenen is ingeënt. "We hadden dit kunnen voorkomen."

Russen blijven thuis

Ook in Rusland neemt de druk op de zorg toe. Zaterdag waren er 1.075 sterfgevallen, al de vijfde dag op rij met een record. Er waren ruim 37.000 positieve tests, ook meer dan de dagen daarvoor.

In Moskou komt een nieuwe lockdown. Vanaf 28 oktober blijven de winkels, cafés en restaurants dicht. Alleen apotheken en supermarkten mogen openblijven.

Ook wil president Vladimir Poetin dat de Russen een week niet naar hun werk gaan. Mogelijk komen er nog extra maatregelen op sommige plekken. Veel Russen willen zich niet laten inenten, omdat ze de Russische vaccins niet vertrouwen.

