De komende weken zijn er veel vallende sterren te zien, zo meldt Weeronline zaterdag. De piek is op 17 november. Er zijn die nacht 23 tot 34 vallende sterren per uur te zien. Hoe zit dit? En wat is een vallende ster ook alweer?

In ons zonnestelsel heb je de aarde, de maan, de zon en alle planeten. Maar er zweeft nog veel meer rond in het heelal, zoals kometen. Die draaien in een baan rond de zon, net als de aarde. Soms veranderen ze van baan en komen ze dichter bij de zon.

Kometen zijn een soort ballen van ijs, stof en puin. Als zo'n bal dichter bij de zon komt, smelt het ijs en wordt het gas. Dat gas wil weg bij de komeet en neemt een vleugje stof mee. Dat afgescheiden deel gaat ook rondjes om de zon draaien.

Soms gaat de aarde dwars door zo'n baan heen. De stofdelen komen dan met een grote snelheid in onze dampkring terecht. Sommige deeltjes verdampen en andere gaan gloeien. Dat levert een lichtflits op: een meteoor of vallende ster.

Een wolk ruimtestofjes

Soms komt de aarde dwars door een wolk van ruimtestofjes. Er zijn dan meerdere vallende sterren te zien: een meteorenzwerm. Bij zo'n zwerm lijken alle stofdeeltjes uit één punt te komen. De zwerm wordt vernoemd naar het sterrenbeeld waarin dat punt ligt.

Deze week gaan we bijvoorbeeld door de Orioniden heen. Die zwerm is vernoemd naar het sterrenbeeld Orion. Maar de Orioniden zijn dit jaar niet goed te zien. Om een meteorenzwerm te kunnen zien is een donkere heldere lucht nodig.

De komende tijd passeren we nog meer meteorenzwermen en omdat de maan afneemt, zijn die beter te zien. Begin november kunnen we in één uur wel 17 tot 26 vallende sterren zien. Maar de echte piek ligt op 17 november. Daarna zijn de vallende sterren weer minder goed te zien, omdat de maan weer vol wordt.

