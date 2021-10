Ruim duizend kinderen werden mogelijk uit huis geplaatst door de 'toeslagenaffaire'. Hoe moet het kabinet deze kinderen helpen? Dat is de grote vraag. Probeer geen enkel kind meer uit huis te plaatsen, zeggen experts. Help de 420 kinderen van wie de uithuisplaatsing nog loopt, zeggen SP en CDA.

Bij de ‘toeslagenaffaire’ werden duizenden ouders verdacht van fraude. Onterecht, bleek later. Ze hadden jarenlang (terecht) toeslagen gekregen voor kinderopvang. Ineens stopte dat, en moesten ze al dat geld terugbetalen. Veel mensen kregen hierdoor enorme schulden bij de Belastingdienst.

Deze week bleek dat er hierdoor waarschijnlijk zo’n 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst. Zij kwamen in een instelling of pleeggezin.

Niet de schuld van het kind

Wat moet er met deze kinderen gebeuren? Dat is nu de grote vraag. "De overheid moet als eerste zeggen: wij hebben fouten gemaakt. Daar zijn kinderen vreselijk de dupe van geworden. Zeg tegen die kinderen dat het niet hun schuld is." Dat zegt Peter Dijkshoorn. Hij is oud-jeugdpsychiater en zet zich in voor jeugdhulp bij gemeentes. "Deze kinderen moeten weten dat hun ouders problemen kregen door schulden. En dat zij daar niets aan konden doen."

Zoiets zei Chris van Dam eerder dit jaar ook. Hij is voorzitter van een commissie die zich bezighoudt met de toeslagenaffaire. "Kinderen zijn onnodig in armoede opgegroeid. Leg dat later als ouder maar eens uit. Het is dan fijn als de overheid officieel toegeeft: het lag niet aan jou, het is je aangedaan."

420 zaken opnieuw bekijken

Van de 1.115 kinderen is een deel weer teruggeplaatst. Een ander deel is nu volwassen. Van zo'n 420 kinderen loopt de uithuisplaatsing nog. Naar hun zaken moet opnieuw worden gekeken, zei minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) deze week. Misschien kan de uithuisplaatsing nog worden teruggedraaid.

"Dat is wel het minste wat de politiek moet doen", zegt Dijkshoorn. Hij vindt dat je moet proberen om geen enkel kind uit huis te plaatsen. Daarvoor strijdt hij, samen met andere jeugdhulpexperts. Al weet hij dat dat niet zomaar gaat. Want daarvoor moet je armoede en schulden aanpakken.

Ook SP-Kamerlid Peter Kwint en CDA'er René Peters vinden dat de overheid deze mensen moet helpen. Ze vroegen het kabinet al meerdere keren om opheldering. Peters: "Het is heel agressief als de overheid ingrijpt in een gezin. We moeten deze 420 kinderen goed in beeld brengen en ze zo goed mogelijk helpen. Dat geldt ook voor andere kinderen in deze situatie, die geen 'toeslagenouders' hebben." Hij hoopt dat de overheid hiervan leert.

Schulden kwijtschelden

De problemen van de toeslagenouders begonnen bij schulden. Moet het kabinet daar iets aan veranderen? Ja, zegt Dijkshoorn. Hij vindt dat de overheid schulden moet overnemen. "We zijn zo'n rijk land dat er helemaal geen schulden hóéven te zijn." Want door schulden ontstaan weer andere problemen. En dat kan leiden tot uithuisplaatsing. "Ouders worden wanhopig, krijgen een kort lontje, snauwen naar hun kinderen, en gaan soms scheiden. Mensen raken getraumatiseerd. En dat begint allemaal met die schulden", zegt hij.

De politici zijn hierin voorzichtiger. "Ik snap best dat overheid niet alle schulden wegstreept, maar het is vaak wel het begin van het probleem", zegt Kwint. Hij vindt dat het kwijtschelden van schulden in ernstige gevallen wél moet kunnen. Bij een uithuisplaatsing bijvoorbeeld. Of als iemand anders dakloos dreigt te worden.

Peters: "Als je iemands schulden kwijtscheldt, wil de buurman dat ook. Ga naar die mensen toe en vraag wat ze nodig hebben. Daar hebben zij het meest aan."

