Veel bekeken RIVM-baas: 'Groepsimmuniteit is geen doel op zich' Slideshow Infographic Video Het tot stand brengen van groepsimmuniteit om in Nederland het coronavirus te bestrijden, is niet per se het einddoel. Het is een aanvulling op de andere manieren waarop het COVID-19-virus wordt bestreden, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag in de Tweede Kamer.