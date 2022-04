In Breda heeft recentelijk een ware metamorfose plaatsgevonden. Hotel Van der Valk Breda is compleet gerenoveerd en opent opnieuw zijn deuren. Het resultaat mag gezien worden. Breda is een nieuwe hotspot én interessante werkgever rijker.

Tijdens de verbouwing is de lobby gerestyled en zijn er ook 80 kamers compleet gerestaureerd. Als je de spiksplinternieuwe lobby binnenkomt, proef je meteen de moderne en luxe sfeer. Van der Valk Breda verrast daarnaast met vele fijne faciliteiten, zoals een wellnessruimte met verwarmd binnenzwembad, whirlpool, hammam en sauna. In de nieuwe vleugel bevindt zich bovendien een modern fitnesscenter. Ook de kamers en luxueuze themasuites nodigen uit tot een onvergetelijk bezoek.

Niet alleen als je er even heerlijk tussenuit wil is Van der Valk Breda een absolute aanrader. Ook als je een uitdagende baan zoekt in de horeca is het vernieuwde hotel the place to be.

Loungebar met exclusief karakter

Aan culinair vermaak ontbreekt het zeker niet. Zo kun je in het behaaglijke restaurant terecht voor heerlijke lunch- en dinergerechten. Het meest spraakmakend aan het vernieuwde hotelconcept is misschien nog wel de opening van de loungebar Wohrmann’s by Van der Valk Hotel Breda. In deze uiterst sfeervolle ambiance is van alles mogelijk.

Er staat een heuse DJ-booth en de plek leent zich uitstekend voor borrels en bijeenkomsten. Wie van een drankje houdt, kan sowieso zijn hart ophalen. De eigen gebottelde rosé maar ook het bier en de gin van eigen label zijn zeker het proberen waard. Met de cocktailshaker weten de bartenders ook wel raad; een goede of cocktail of mocktails staat hier in no-time voor je neus.

Naast mooie drankjes kun je er tevens terecht voor heerlijke bites. Deze variëren van oester tot bitterbal en zijn daarmee net zo veelzijdig als de loungebar zelf. Er is veel ruimte en er zijn genoeg hoekjes om ongestoord bij te kletsen, bijvoorbeeld in de buurt van de grote haard. Ook high tea is mogelijk. De loungebar is daarnaast een inspirerende werkplek, en dat geldt niet alleen voor gasten. Als bartender of bediening wil je in deze hotspot staan!

Horecatoekans (tijgers) gezocht

Om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt en het de gasten aan niets ontbreekt, is goed personeel onmisbaar. Daarom worden er bij Van der Valk Breda enthousiaste medewerkers gezocht voor meerdere afdelingen. Ook stagiaires zijn van harte welkom. Het hotel zoekt nieuwe collega’s voor de banqueting, maar ook in de bediening in het restaurant en achter de bar kunnen ze extra handjes gebruiken.

Heb jij affiniteit in de horeca en wil je prettig werken in een frisse en levendige omgeving? Bekijk dan hier de vacatures en solliciteer direct!