Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november

Op woensdag 22 november worden de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Dat melden ingewijden vrijdag aan persbureau ANP.

De verkiezingsdatum betekent dat Nederland in elk geval tot (ruim) na die tijd een demissionair kabinet heeft. Na de verkiezingen kan de formatie beginnen. De ervaring leert dat dit lang kan duren. Kabinet-Rutte IV kende de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis.

Het is in ieder geval duidelijk dat er een frisse wind door de Tweede Kamer zal waaien. VVD-leider Rutte liet maandag weten dat hij de politiek verlaat zodra er een nieuw kabinet is gevormd. Demissionair minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) lijkt een grote kanshebber om zijn rol over te nemen.