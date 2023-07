Kaag beloofde nieuw leiderschap, maar wapen werd al snel een worsteling

Sigrid Kaag wilde als buitenstaander de politiek veranderen met 'nieuw leiderschap'. Onder haar leiding evenaarde D66 de grootste verkiezingswinst ooit, maar de weg die volgde werd een worsteling. Als politiek leider én als ouder. "Mam, het kan ook op een andere manier."

'Nieuw leiderschap'. Weinig politiek leider werd zo vaak herinnerd aan de verkiezingsslogan als Kaag.

Het was ook een grote belofte. En een directe aanval op VVD-leider Mark Rutte, die toen al ruim tien jaar met succes iedere aanval op het Torentje had afgeslagen.

Maar Kaag had een nieuw wapen. Zij kwam niet uit Den Haag en had een andere stijl. Dat werd althans door Kaag en haar partij steevast benadrukt.

Indirecte aanval op Ruttes leiderschap

Kaag deed de dingen ook anders. Tijdens de moeizame formatie bijvoorbeeld, toen er een doorbraak moest worden geforceerd. Dat werd geprobeerd met overleg op een andere locatie. Inclusief overnachting. Goed voor de persoonlijke verhoudingen, was de gedachte. Maar Kaag ging 's nachts weer naar huis.

Of toen zij opstapte als demissionair minister van Buitenlandse Zaken in kabinet-Rutte III na een aangenomen motie van afkeuring (dus geen motie van wantrouwen) in het najaar van 2021.

"In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur, moet een minister gaan als het beleid wordt afgekeurd", gaf Kaag toen als verklaring.

Enkele maanden daarvoor kreeg Rutte ook een motie van afkeuring aan zijn broek, maar hij bleef zitten.

Het was ook in die periode dat Kaag in een uitgebreide toespraak begon over leiderschap. "Dat is voor mij het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie." Iedereen wist: dit gaat over Rutte.

Kaag kreeg zelf ook kritiek over haar leiderschap in de kwestie-Frans van Drimmelen, de partijprominent die een vrouw binnen D66 had lastiggevallen. Kaags optreden oogde reactief. Het slachtoffer was teleurgesteld in haar optreden, zei ze tegen de Volkskrant.

'Ik heb hobby's, maar hier staan hoort daar niet bij'

Maar nieuw leiderschap resulteerde uiteindelijk in een doorstart van Rutte III. Het kabinet dat was gevallen over het toeslagenschandaal, stond met veelal dezelfde gezichten gewoon weer op. Met Kaag als eerste vicepremier en als minister van Financiën.

Desondanks vindt Kaag dat het nieuwe leiderschap in het afgelopen anderhalf jaar te zien was, zegt ze donderdag in een toelichting op haar besluit te vertrekken. "Leiderschap is toon, houding en betrouwbaarheid in de politiek."

Grote politieke resultaten bleven uit. Er is door het kabinet weliswaar heel veel geld toegezegd voor klimaat- en stikstofbeleid, maar er werden in het coalitieakkoord vooral doelen geformuleerd. De daadwerkelijke grote omslag naar verduurzaming bleef uit.

Kaag, in een vorig werkend leven topdiplomaat, genoot niet altijd van de nationale politiek. "Ik heb hobby's, maar hier staan hoort daar niet bij", zei ze eind vorig jaar in een Kamerdebat over de begroting.

Politieke verschillen worden volgens haar te veel uitvergroot. "Op een manier dat het vaak karaktermoord is in plaats van inhoud."

Vriendinnen adviseerden Kaag: 'Doe het niet, we gunnen je iets beters'

Kaag werd al snel mikpunt van kritiek. En meer. Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer uit 2021 bleek dat zij van alle vrouwelijke politici de meeste online haatberichten ontvangt.

Vriendinnen van Kaag waarschuwden haar zes jaar geleden al, voordat ze de Nederlandse politiek in ging dus. "Doe het jezelf niet aan. We gunnen je iets beters", luidde het advies.

Ook haar kinderen trokken al vroeg aan de bel, herinnert Kaag zich. "Mam, je hebt al dertig jaar gewerkt en je hebt veel ervaring. We begrijpen dat je je wil inzetten voor je eigen land en dat het een grote eer is. Maar je kunt het ook op een andere manier doen."

Het waren terechte waarschuwingen, zo blijkt nu. "Voor mij ging de afgelopen periode naast liefde en waardering ook gepaard met haat, intimidatie en bedreiging. Dat trok een zware wissel op mijn gezin", schrijft ze donderdag in een verklaring.

Dat was het meest zichtbaar in een recente uitzending van College Tour. Kaags dochters uitten openlijk hun zorgen en zeiden te vrezen voor het leven van hun moeder. Er had toen al iemand met een brandende fakkel voor hun huis gestaan.

Het emotioneerde Kaag, al was dat niet hét moment waarop ze besloot niet meer door te gaan als partijleider. "Het was wel confronterend", zegt Kaag vandaag.

Voorliefde voor buitenlandse politiek

Kaag heeft tot ze naar Den Haag kwam altijd in het buitenland gewoond en gewerkt. Ze is niet gemaakt door de Nederlandse politiek, benadrukte ze vaak.

Het is geen geheim dat Kaag een voorliefde heeft voor de buitenlandse politiek. Haar ministerschap bij Buitenlandse Zaken noemde ze "een roeping".

Die voorliefde toonde Kaag, bedoeld of onbedoeld, vandaag weer toen ze de pers te woord stond om haar vertrek toe te lichten. Ze moest het kort houden, want ze moest naar Brussel voor een afspraak met Europese collega-ministers.