Nieuwe CDA-leider blijft in Kamer en moet humor en lef hebben

De nieuwe CDA-leider blijft na de verkiezingen in de Tweede Kamer zitten. Diegene moet stressbestendig zijn, humor en lef hebben en charismatisch en mediageniek zijn, laat de partij woensdag weten. Het partijbestuur presenteert op 14 augustus een voorkeurskandidaat.

"De lijsttrekker is de beoogd fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en de politiek leider van het CDA", staat in een vandaag gepubliceerde profielschets. Nu zijn die posten verdeeld tussen Pieter Heerma (fractievoorzitter) en Wopke Hoekstra (partijleider).

Deze week maakten Hoekstra en Heerma bekend dat zij na de verkiezingen niet terugkeren in de CDA-fractie. De partij moet dus op zoek naar een nieuw boegbeeld, of dat binnen vier maanden weten te creëren.

Het is in ieder geval niet de bedoeling dat er een groot evenement - met debatten tussen de kandidaten - van wordt gemaakt, zoals drie jaar geleden. Dat mondde toen uit in een aaneenschakeling van teleurstellingen. Aanvankelijk streden Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt om het partijleiderschap in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.