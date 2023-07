D66-leider Kaag verlaat de politiek na verkiezingen: 'Vraagt te veel van mijn gezin'

Delen via E-mail

Sigrid Kaag is bij de aankomende verkiezingen niet meer de lijsttrekker van D66. Ze zegt in een interview met Trouw dat haar werk te belastend is voor haar gezin. De demissionair minister van Financiën wordt ernstig bedreigd en zwaar beveiligd.