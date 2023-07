Nederlandse media over Rutte: 'Niemand kreeg Houdini-Mark uit zijn stoel'

De Nederlandse kranten pakken vandaag uit met het nieuws over het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. In de dagbladen staan profielen over "de premier zonder pretenties". Bekijk hier een overzicht.

de Volkskrant - 'Hij was de ultieme politieke overlever'

Rutte heeft volgens de Volkskrant de juiste inschatting gemaakt. "Hij zal al langer hebben ingezien dat de kansen voor een Rutte V slonken. De premier nam maandag het lot in eigen handen. Niet de kiezer maakte een einde aan het lange premierschap, dat deed hijzelf."

De krant noemt de demissionair minister-president "een ontsnappingskunstenaar, charmeur en verbaal virtuoos".

Foto: De Volkskrant

AD - 'Niemand kreeg Houdini-Mark uit zijn stoel'

"Weg is die 'gewone man', die jongensachtige premier met de eeuwige lach, de kerel met dat appeltje op zijn fiets die alles 'gaaf' vindt, die energie wil uitstralen ('Hé!, hoi! Leuk! Jajaja!') alsof hij een Duracell-konijntje is", schrijft het AD.

De krant beschrijft de coronacrisis als de periode waarin Ruttes premierschap meer grootsheid bereikte. "Maar zoals met alles was dat van voorbijgaande aard, de volgende crisis, de volgende affaire denderde al weer snel op Rutte af. En de laatste werd hem fataal."

Foto: Het AD

De Telegraaf - 'Premier zonder pretenties'

"Goede onderlinge verhoudingen waren het cement van zijn premierschap. Het was geen trucje, het was zijn leven", schrijft De Telegraaf.

Door gebrek aan schepte in sommige zaken werd Rutte volgens de krant "het symbool van alles wat er niet goed ging. Als het volgende kabinet aantreedt, is het zo ver. Dan mag iemand anders in het gepolariseerde en politiek versplinterde Nederland de boel bij elkaar houden. Eens kijken of het lukt."

Foto: De Telegraaf

NRC - 'Zijn kracht lag bij de compromissen'

In NRC wordt Rutte beschreven als "iemand die wel weet hoe je politieke leven aan een zijden draadje kan hangen. Rutte was flexibel, hij regeerde net zo makkelijk met links als met rechts en zocht altijd naar oplossingen om zijn kabinetten overeind te houden."

De krant stelt dat de demissionair premier wist wat hem te wachten stond. "Als Rutte op maandag níét zijn vertrek uit de Haagse politiek had aangekondigd, was er een kans geweest dat de Tweede Kamer hem dezelfde dag nog had weggestuurd."