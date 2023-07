Buitenlandse media over Rutte: 'Teflon Mark gaat nieuw gevecht uit de weg'

Het besluit van demissionair premier Mark Rutte om uit de politiek te stappen is ook alle grote buitenlandse media niet ontgaan. Het gaat uitgebreid over 'Teflon Mark' en de situatie van de Nederlandse politiek. Bekijk hier een overzicht.

Het vertrek van Rutte wordt onder meer in verschillende Belgische media besproken. Zo noemt De Standaard de aankondiging "onverwacht". Volgens een analyse die de krant maandag deelt, was Nederland "uitgekeken op Rutte".

VRT en Het Laatste Nieuws schrijven een portret over "recordpremier Mark Rutte", die als "stemmenkanon" crisis na crisis overleefde en "op een prehistorische Nokia tokkelde". De Gazet van Antwerpen stelt dat de demissionair premier "voor een gevecht voor zijn politieke overleven stond, dat hij dus uit de weg gaat".

In het Verenigd Koninkrijk refereert The Guardian aan de bijnaam 'Teflon Mark'. "De conservatieve leider, die meer dan dertien jaar aan de macht was, stond erom bekend dat alle schandalen die zijn vier kabinetten plaagden niet aan hem bleven kleven."

Bild spreekt van machtsstrijd

De lezers van The New York Times kregen een pushbericht binnen over het vertrek van Rutte. De Amerikaanse krant schrijft dat 'Teflon Mark' net als veel van zijn landgenoten op zijn fiets naar werk reed. Ook merkt de krant op dat in Den Haag veel partijen klaar waren met hem. Onder anderen Caroline van der Plas (BBB) en Attje Kuiken (PvdA) worden aangehaald.

De Duitse krant Bild spreekt van een "machtsstrijd in de Nederlandse politiek". De krant merkt op dat onduidelijk is wat de drie coalitiepartners in het kabinet nu gaan doen. "Zij waren vrijdagavond, na de val van het kabinet, woest op hun premier."

In Frankrijk licht Le Monde de uitspraak van Rutte uit dat "het een persoonlijk besluit was, dat niets te maken had met de val van het kabinet". De Spaanse krant El País deelt een video waarin Rutte zijn vertrek aankondigt.

Net als The Guardian schrijft de BBC dat Rutte bekendstaat om "zijn vermogen om politieke schandalen met een ongeschonden reputatie te boven te komen". De demissionair premier heeft een goede indruk gemaakt op de Britse omroep.

De BBC verwijst naar een video uit 2018 waarin "zijn bescheiden aard" is vastgelegd. Daarin is te zien dat Rutte per ongeluk zijn koffie laat vallen op weg naar het parlement en vervolgens zelf met een emmer en dweil de rommel opruimt.