In beeld Met appel op de fiets maar ook serieus: een overzicht van 13 jaar Rutte

In 2010 werd Mark Rutte voor het eerst premier. Hij nam het stokje over van Jan Peter Balkenende. Vrijdag viel kabinet-Rutte IV, maandag kondigde Rutte zijn vertrek aan in de politiek. Een overzicht in foto's van dertien jaar premier Mark Rutte.

September 2010 | VVD-fractievoorzitter Mark Rutte presenteert samen met CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en PVV-fractievoorzitter Geert Wilders het gedoogakkoord. De VVD en het CDA vormen een minderheidskabinet, maar kan beleid maken door de 'gedoogsteun' van de PVV. Foto: Robin Utrecht

Oktober 2010 | De 43-jarige Mark Rutte neemt officieel het premierschap over van Jan Peter Balkenende. Foto: Werry Crone

Oktober 2010 | De ministers van kabinet Rutte I worden op 14 oktober 2010 beëdigd op Huis ten Bosch door koningin Beatrix. Foto: Dirk Hol

Juli 2014 | Mark Rutte is samen met Willem-Alexander en Máxima aanwezig bij de terugkeer van de eerste slachtoffers van vliegramp MH17. Foto: Robin van Lonkhuijsen

Juli 2019 | De premier bezoekt de Amerikaanse president Donald Trump. Ze praten voornamelijk over het beveiligen van internationale waterwegen tegen dreigingen uit Iran. Foto: Getty Images

Maart 2020 | De eerste coronapersconferentie: premier Mark Rutte staat samen met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en Jaap van Dissel (RIVM) de pers te woord. Foto: ANP

December 2020 | De premier spreekt vanuit het Torentje Nederland toe over de verscherping van de coronaregels. Het kabinet besloot een strenge lockdown in te voeren. Foto: ANP

Februari 2021 | Bij het Catshuis praat Rutte met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. De ouders zijn onterecht aangemerkt als fraudeur en moeten tienduizenden euro’s kinderopvangtoeslag terugbetalen. Foto: Phil Nijhuis

April 2021 | Mark Rutte neemt plaats tijdens het debat over 'positie Omtzigt, functie elders'. Door een blunder van Kajsa Ollongren kwam deze informatie op straat te liggen. Foto: Bart Maat

April 2021 | De demissionair premier arriveert traditiegetrouw op z’n fiets bij het Catshuis voor het wekelijks overleg over het coronavirus. Foto: Phil Nijhuis

Augustus 2021 | Rutte bezoekt een gedupeerde familie in het aardbevingsgebied in Groningen. Foto: Vincent Jannink

November 2021 | Rutte legt onder ede een verklaring af over het toeslagenschandaal. In januari 2021 trad kabinet Rutte III af vanwege de toeslagenaffaire. Foto: Werry Crone

Juli 2022 | In z’n spijkerbroek bezoekt Mark Rutte boerderij De Peel. Daar spreekt hij met boeren over de stikstofplannen. Foto: Sem van der Wal