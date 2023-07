Oppositiepartijen over besluit van Rutte om te stoppen: 'Enige juiste besluit'

Demissionair premier Mark Rutte kondigde maandag aan dat hij zal stoppen met de politiek. Na leider van vier kabinetten te zijn geweest, noemen oppositiepartijen zijn besluit "goed en verstandig". Veel partijen geven aan een motie van wantrouwen niet meer te zullen steunen.

Mark Rutte zal geen lijsttrekker meer worden van de VVD. Dat kondigde hij maandag onverwachts aan nadat zijn kabinet viel over het asielprobleem. De vier coalitiepartijen konden er samen niet uitkomen."

BBB-leider Caroline van der Plas noemt het "een heel verstandig besluit" van Rutte. Ook Pieter Omtzigt vindt het een goed besluit, zegt hij tegen NOS. "Hij heeft vier kabinetten geleid, is de langstzittende premier van Nederland. Dan is er altijd een moment waarop je afscheid moet nemen. Dat is nu gekomen."

Het zijn precies dezelfde woorden die ook SP-leider Lilian Marijnissen gebruikt. Volgens haar is het besluit "goed voor Nederland. Nu is het tijd voor eerlijke politiek." Er breekt volgens haar "een nieuwe tijd aan met nieuwe kansen".

Volgens Wybren van Haga van Groep Van Haga heeft Rutte "het enige goede besluit" genomen. Daar is ook BIJ1-leider Sylvana Simons het mee eens. Zij vindt dat Rutte per direct zou moeten stoppen. "Er is teveel gebeurd. Het land heeft behoefte aan schoon schip."

Motie van wantrouwen mogelijk van tafel

VOLT-leider Laurens Dassen stelt dat het besluit goed is en zal een motie van wantrouwen niet steunen. "Hij laat zien dat het tijd is voor een nieuwe generatie leiders in de politiek".

Jesse Klaver van GroenLinks noemt het een "historisch moment". "Hiermee is het vertrouwen terug en daar heb ik veel respect voor". Wat hem betreft is een motie van wantrouwen daarmee van tafel.

PVV-leider Geert Wilders is onder de indruk. "We hebben goed samengewerkt en ik heb respect voor zijn beslissing." Volgens hem was Rutte niet goed voor Nederland, "maar hij stond er wel en kreeg ook veel voor elkaar". Hij noemt het "politiek goed". Ook hij zal een motie van wantrouwen niet steunen.