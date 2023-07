Jullie vragen over de kabinetsval beantwoord: 'Waarom juist nu op vakantie?'

De val van het kabinet leverde heel wat vragen op bij de NU.nl-bezoekers. Want wat betekent die val eigenlijk? De nieuwsredactie heeft samen met onze politiek verslaggever Priscilla Slomp enkele belangrijke vragen zo goed mogelijk beantwoord.

Wat betekent de val van een kabinet?

Een val van het kabinet betekent dat de kabinetsleden ermee stoppen voordat hun vierjarige ambtsperiode voorbij is. Het betekent dat de samenwerking verbroken wordt en dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Na die verkiezingen wordt dan een nieuw kabinet samengesteld. In die tussenliggende periode worden over het algemeen geen grote, belangrijke besluiten meer genomen.

Hoe aannemelijk is het dat het laten vallen van zijn eigen kabinet een bewuste zet van Rutte was?

Helaas zullen we dat niet snel te weten komen. Het enige dat je hoort, is dat betrokkenen vinden dat de VVD onverantwoorde risico's heeft genomen. De oppositie heeft er op zijn beurt natuurlijk zelf ook wel belang bij om dit beeld te schetsen.

Wat houdt een demissionair kabinet in?

Hoewel de kabinetsleden hun ontslag indienen, betekent het niet dat ze klaar zijn: ze gaan 'demissionair' door. In feite verandert er dan weinig: ministers blijven ministers en houden dezelfde bevoegdheden. Ze mogen besluiten en maatregelen nemen, en wetsvoorstellen indienen. Verschil is wel dat een demissionair kabinet geen nieuw beleid mag uitvoeren. Het mag dus alleen lopend beleid voortzetten.

Zijn er onderwerpen die de Tweede Kamer mogelijk controversieel verklaart en waar dus eigenlijk geen beleid meer op gemaakt zal worden? En welke onderwerpen kunnen dit zijn?

Dat weten we nu nog niet. Lopend beleid mag uitgevoerd worden. En de coalitie, die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, wil sowieso doorgaan met steun aan Oekraïne, de afhandeling van het Toeslagenschandaal en Groningen. Maandag is het Kamerdebat en dan weten we meer. Hoe het verder gaat en of de Kamer nog bepaalde onderwerpen controversieel wil verklaren.

Hoelang duurt het voordat het parlement ontbonden wordt?

Na de val van een kabinet schrijft de Kiesraad nieuwe verkiezingen uit. Dat wordt pas gedaan, nadat het parlement ook officieel ontbonden is. De verwachting is dat dit nog even zal duren, zodat de verkiezingen pas op z'n vroegst half november zijn. Dan heeft iedereen even de tijd om zich voor te bereiden, vanwege de zomervakantie. Tot die tijd blijft de Kamer wel functioneren.

Heeft de val van het kabinet consequenties voor de samenstelling van de Eerste Kamer?

Nee, dat heeft het niet. De Eerste Kamer is onlangs geïnstalleerd na de verkiezingen van de Provinciale Staten, die de leden van de Eerste Kamer kiezen. De senaat, zoals de Eerste Kamer heet, blijft gewoon functioneren. Wel zullen er minder wetten langs de Eerste Kamer worden gestuurd de komende tijd, omdat het kabinet geen 'omstreden' oftewel moeilijke besluiten meer mag / kan nemen.

Dennis Wiersma trad eind juni af. Komt er nu nog een nieuwe minister van Onderwijs?

Ja, dat is wel het plan. De nieuwe minister van Onderwijs zal direct demissionair zijn. Een demissionair kabinet kan lang zitten. Kijk maar naar Rutte III. Dat kabinet trad begin 2021 af vanwege het Toeslagenschandaal. Vervolgens kwamen er verkiezingen maar duurde de formatie erg lang. Dat kabinet heeft tot Rutte IV (januari 2022) dus ongeveer een jaar demissionair geregeerd.