Sneller naar de stembus dan verwacht: hoe staan de partijen ervoor?

Iedere partij zal zeggen dat zij klaar zijn voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Maar is dat ook zo? Het chagrijn over VVD-leider Mark Rutte lijkt alleen maar te groeien, maar ook andere partijen hebben kopzorgen.

Veel ogen zijn gericht op BBB-leider Caroline van der Plas. Als zij zegt dat haar partij klaar is voor de Tweede Kamerverkiezingen, dan is dat logisch, gezien de trends in de peilingen.

BBB kan de grootste worden, blijkt uit de peilingwijzer, een samenvoeging van vier bestaande zetelpeilingen. De partij is in een klap een enorme machtsfactor van belang geworden en dat gebeurt niet vaak in Den Haag.

Dat was bijvoorbeeld anders bij FVD van Thierry Baudet. Die partij maakte dezelfde ontwikkeling mee in 2019, maar implodeerde al vrij snel vanwege radicale opvattingen. In minder dan vier jaar maakte Forum zich politiek irrelevant. Terwijl BBB inmiddels in acht provinciebesturen zit.

Van der Plas schroomt niet haar machtspositie alvast te gebruiken. Zo wil zij best in een volgend kabinet met de VVD zitten, zolang Rutte maar geen premier is. Een kabinetspost is geen probleem. "Minister van Onderwijs, bijvoorbeeld. Dan is er ook gelijk een opvolger voor minister Dennis Wiersma", zei de BBB-leider vrijdag.

Chagrijn over Rutte nooit echt verdwenen

Een functie elders voor Rutte dus. Sinds dat werd geopperd voor Pieter Omtzigt in 2021, toen CDA-Kamerlid, is het onderlinge vertrouwen in de Haagse politiek tot een dieptepunt gezakt.

Het wantrouwen richtte zich met name op Rutte. Hij was immers de enige constante factor bij de rampzalige gaswinning in Groningen en stond van A tot Z aan het roer bij het Toeslagenschandaal.

Er volgden meerdere moties van wantrouwen die door (bijna) de gehele oppositie werden aangenomen. In het '1 april-debat' steunde op de VVD na alle partijen een motie van afkeuring tegen Rutte. Het chagrijn over zijn optredens is sindsdien eigenlijk nooit helemaal weggeëbd.

Rutte beloofde dan wel een nieuwe bestuurscultuur, maar bij de oppositie kunnen ze die term niet meer horen. Het is in hun ogen de zoveelste loze belofte van de VVD-leider.

Omtzigt wordt gedwongen snel helderheid te geven

Over Omtzigt gesproken. Het is misschien wel de meest relevante vraag wat hij gaat doen de komende verkiezingen. Het officiële standpunt luidt dat er nog geen besluit is genomen.

Omtzigt is enorm populair. In peilingen die over hem verschenen, scoort hij enorm hoog. Daar moet wel een extra korrel zout bij, want er is officieel geen partij en we weten niet of hij überhaupt meedoet aan de verkiezingen.

We weten wel dat Omtzigt in 2021, toen nog op de CDA-lijst, in zijn eentje bijna vijf zetels binnenhaalde. Dat doet geen enkele andere runner-up hem in de Kamer na.

Veel wijst op een langer verblijf van Omtzigt in Den Haag, alleen komt hij terug van een burn-out. Binnen "een aantal weken" neemt hij een besluit over zijn politieke toekomst.

Rutte heeft de energie voor een nieuwe ronde

Over het partijleiderschap zal het sowieso nog veel gaan. Veel plekken zijn nog open of onzeker.

Bij de coalitiepartijen lijkt alleen de ChristenUnie zeker. Mirjam Bikker nam het stokje begin dit jaar over van Gert-Jan Segers. Niets wijst erop dat de partij met een andere lijsttrekker de verkiezingen in gaat.

Rutte is er open over dat hij zelf graag door wil als partijleider. "Ik heb de energie en ook de ideeën", is zijn standaardantwoord als ernaar wordt gevraagd. De VVD moet er alleen ook zo over denken, benadrukt Rutte wel.

Ruttes voordeel is dat er al jarenlang niemand in de partij is die het uitgesproken tegen hem wil opnemen. Rutte heeft als partijleider al vier Tweede Kamerverkiezingen op rij (2010, 2012, 2017 en 2021) voor de VVD gewonnen.

Kritiek op Hoekstra zwelt aan

Bij het CDA moet men zich zorgen maken. Het is inmiddels duidelijk dat de partij van Wopke Hoekstra de val van het kabinet uit alle macht wilde voorkomen. Nieuwe verkiezingen is ook al jaren een slecht idee voor de christendemocraten.

Het verhaal van verbinding tussen stad en platteland dat de partij jarenlang uitdroeg, is met succes overgenomen door de BBB.

Het CDA kwijnt weg in de peilingen. Bij de peilingwijzer staat de partij op 5 tot 9 zetels. Dat zou nagenoeg een halvering zijn van de slechtste uitslag ooit (13 zetels in 2012).

Het is daarom niet gek dat er wordt getwijfeld aan het leiderschap van Hoekstra. Dat begon al na de desastreuze uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Sindsdien roeren partijleden zich openlijk.

Hoekstra is vooralsnog terughoudend over zijn toekomst. "Dat is iets wat je eerst met de partij en met je familie bespreekt", zei hij vrijdagnacht.

Kaag onduidelijk over toekomst

Ook bij D66 staat niet vast of partijleider Sigrid Kaag doorgaat. Na de verkiezingswinst in 2021 volgde verlies in de provincies.

Intussen drukt het partijleiderschap zwaar op het persoonlijke leven van Kaag. Ze is vaak het mikpunt van online haat en werd zelfs thuis opgezocht door iemand met een brandende fakkel.

Haar kinderen spraken in het tv-programma College Tour de hoop uit dat hun moeder vanwege de bedreigingen iets anders gaat doen. Kaag heeft zich hier nog niet echt over uitgesproken. Dat moment komt "ergens de komende periode", beloofde ze.

Hoe hecht zijn GroenLinks en PvdA?

Wat gebeurt er op links? Met veel bombarie werd de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA in de Eerste Kamer aangekondigd. Die is er inmiddels, maar op Europees niveau ging die stap dan weer te ver.

Partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) hebben hun persoonlijke voorkeur uitgesproken voor een gezamenlijke lijst. Die vraag zal alleen ook aan de leden voorgelegd moeten worden.

In aanloop naar de Senaatsverkiezingen kwam er ook veel weerstand van partijprominenten op de bijna-fusie. Dat kan een verkiezingscampagne lelijk doorkruisen.

PVV en VVD vooralsnog weinig te duchten van JA21

Op rechts wordt de PVV al jaren uitgesloten, onder meer vanwege de 'minder-Marokkanen'-uitspraak van partijleider Geert Wilders. Wilders is daar voor veroordeeld, maar weigert er iets van terug te nemen.

Voor de PVV en voor de VVD is er sinds de laatste verkiezing met JA21 een alternatief op rechts in de Kamer bijgekomen. Partijleider Joost Eerdmans heeft van immigratie ('asielstop') en klimaatbeleid ('werkt niet') speerpunten gemaakt.

Maar echt progressie is er niet geboekt. Er kwam zelfs kritiek uit de partij na de teleurstellende Provinciale Statenverkiezingen.